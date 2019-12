Call of Duty: Modern Warfare: Überblick über Season One und den ersten Battle Pass - 4Players.de

In Call of Duty: Modern Warfare ist erste Saison angelaufen, in der auch ein Battle Pass angeboten wird. Der Battle Pass kostet 1.000 CP (ca. 10 Euro). Battle-Pass-Käufer erhalten Zugriff auf den neuen Operator Mara, 100 Stufen mit "Inhalten" und insgesamt 1.300 COD-Punkte. Laut Activision soll jeder Spieler "einige Inhalte" kostenlos verdienen können, einschließlich der Basisversionen der neuen Waffen (RAM-7, Holger-26). Einen Überblick über die Battle-Pass-Inhalte gibt der folgende Trailer.Im Verlauf der Season One sollen drei 6-gegen-6-Multiplayer-Karten (Crash, Vacant und Shipment), die Ground-War-Karte "Port", neue Gunfight-Maps (Cargo, Atrium und mehr), neue Multplayer-Modi (Reinforce, Gunfight OSP, Infected) und mehr als vier Spec-Ops-Missionen hinzugefügt werden. Einen Überblick findet ihr hier