Call of Duty: Modern Warfare: Fehler in Update setzt Statistiken zurück

"Community-Managerin Ashton Williams äußerte sich kurz darauf über Twitter und kommentierte, dass Spieler in der Fehlermeldung weder auf 'Ja' noch 'Nein' klicken sollten. Stattdessen würde es unter Umständen helfen, Modern Warfare zu beenden und neuzustarten. Dabei haben die Entwickler bereits einen Backend-Hotfix für Modern Warfare aufgespielt. In einem aktuellen Blog-Eintrag erklären die Entwickler weitere Hintergründe zum Fehler. 'Das neue Update bringt zusätzliche Loadout-Slots. Habt ihr eine Klasse in diesen Slots erstellt, wurde diese auf Standard zurückgesetzt. Das passiert allerdings nur einmal', schreibt Infinity Ward. Bei Spielern, die in der erwähnten Fehlermeldung nicht auf 'Ja' geklickt und das Programm beendet haben, sind die Statistiken intakt."Bei Personen, die den Dialog hingegen mit "ja" bestätigt haben, seien dagegen der Combat-Record, die Ranglisten, die individuellen Klassen sowie die Operator zurückgesetzt worden. Der erspielte Fortschritt dagegen sei nicht verloren gegangen, wozu u.a. Rang, Battle-Pass-Progression, Waffen-Fortschritt, Unlocks sowie Einkäufe gehörten.Der Entwickler teilte mit, dass man an einem Update arbeite und die Nutzer wie gewohnt spielen und Fortschritte erzielen könnten. Es könne allerdings passieren, dass die Statistiken an einen Punkt vor dem Update zurückgesetzt würden, wenn eine Lösung gefunden wurde - so Infinity Ward.