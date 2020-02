Call of Duty: Modern Warfare: Zweite Season mit Ghost als Operator startet am 11. Februar

Die zweite Season in Call of Duty: Modern Warfare wird am 11. Februar 2020 auf PC, PS4 und Xbox One starten. Zu Beginn der Season werden die beiden Karten Rust (bekannt aus Modern Warfare 2) und Atlas Superstore für den normalen Mehrspieler-Modus zur Verfügung stehen - sowie neue Karten für Ground War und Gunfight. Mit dem kostenlosen Battle-Pass-Track können zwei Waffen (Grau 5,56 und Striker 45) freigeschaltet werden. Battle-Pass-Käufer dürften direkt mit dem neuen Operator "Ghost" loslegen. Im weiteren Verlauf der Season sollen zwei Operators, weitere Mehrspieler-Modi, eine Multiplayer-Karte (Khandor Hideout) und eine zusätzliche Waffe folgen. Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Season Two Trailer