Call of Duty: Modern Warfare: Bild-Leak und Gerüchte deuten auf baldigen Release des Battle-Royale-Modus hin

Will be able to play soon enough. https://t.co/A1a6bEOnrk



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 12, 2020

Steht uns der Launch des nachgereichten Battle-Royale-Modus zu Infinity Wards Shooter Call of Duty: Modern Warfare bald bevor? Das vermuten zumindest einige Gerüchteköche im Subreddit , die dort ein geleaktes Bild ( via pcgamesn.com ) posteten, das mittlerweile wieder gelöscht wurde.Zu sehen war eine Art Titelbild mit dem Namen "Call of Duty Warzone" sowie das "Ghost"-Charaktermodell aus dem Season-2-Trailer. Das spreche zusammen mit einer "Classified"-Option im Hauptmenü für eine Einbindung des Battle-Royale-Modus ins Hauptspiel, so pcgamesn.com.Zudem habe sich der Leak-Poster später erneut auf Reddit gemeldet und erläutert, dass Activision eine Copyright-Beschwerde eingereicht habe - und dabei ebenfalls den Titel erwähnt habe ("copyrighted image containing key artwork for an upcoming video game Call of Duty: Warzone."). Dagegen spricht allerdings, dass der Name darin mit einem Doppelpunkt geschrieben wird - also anders als im Leak-Bild.Activision hat sich bislang noch nicht zum Gerücht geäußert, aber zumindest Industrie-Analyst Daniel Ahmad kommentierte auf Twitter, dass man "noch früh genug" in der Lage sein werde, zu spielen. Der Launch-Tag könnte also gar nicht mehr so weit entfernt sein.Letztes aktuelles Video: Season Two Trailer