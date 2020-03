Call of Duty: Modern Warfare: Warzone: Battle Royale (Free-to-play) mit 150 Spielern startet am 10. März

Die Gerüchte haben sich bestätigt : Activision Blizzard und Infinity Ward haben den Battle-Royale-Modus "Warzone" aus Call of Duty: Modern Warfare offiziell angekündigt. Der Spielmodus wird kostenlos spielbar sein (Free-to-play; optionaler Battle Pass) und bis zu 150 Teilnehmer pro Partie auf PC (Battle.net), PlayStation 4 und Xbox One ermöglichen. Solo-, Duo- und Trio-Sitzungen sind möglich. Der Startschuss für Call of Duty: Warzone ist für den 10. März geplant. Ab 16 Uhr dürfen zunächst Käufer von Call of Duty: Modern Warfare reinschauen. Der Free-to-play-Start soll vier Stunden später erfolgen, und zwar um ca. 20 Uhr.Gespielt wird auf der weitläufigen Karte "Verdansk". Sowohl städtische als auch ländliche Areale werden versprochen. Neben dem klassischen Battle-Royale-Modus gibt es noch die Spielvariante "Plunder" (Plündern). Hierbei geht es darum, das meiste Geld einzusammeln, indem man Sachen plündert, Feinde ausschaltet (um ihr Geld zu stehlen) und Aufträge ausführt.Im Battle-Royale-Modus gibt es eine Respawn-Mechanik. Bei der ersten Eliminierung wird man als "Gefangener des Kriegsgebiets" in den Gulag geworfen. In diesem Gefangenenlager treten Charaktere in einem 1-gegen-1-Kampf gegeneinander an. Der Gewinner des Duells darf wieder an dem Battle-Royale-Gefecht teilnehmen. Andere Spieler, die ebenso in der Gulag-Warteschlange sind, können die Duelle "live" verfolgen, bevor sie selbst an der Reihe sind.Call of Duty: Warzone bietet Cross-Play und einen einheitlichen Fortschritt auf den unterschiedlichen Plattformen. Spieler, die bereits die Vollversion von Modern Warfare besitzen, werden alle bereits verdienten Inhalte, einschließlich Battle-Pass-Gegenstände, Operatoren, Waffen und Anpassungsgegenständen, auf Warzone übertragen - und alle in Warzone verdienten Fortschritte werden für den Gesamtfortschritt von Modern Warfare angerechnet. Für Spieler, die nicht die Vollversion von Modern Warfare besitzen, werden alle Fortschritte und Gegenstände, die sie in Warzone verdient haben, im Multiplayer und in den Special Ops in Modern Warfare belohnt, sollten sie sich für den Kauf entscheiden.Letztes aktuelles Video: Warfare Battle Royale