Call of Duty: Modern Warfare: Activision meldet mehr als 6 Mio. Spieler in 24 Stunden

Das Battle-Royale-Genre erfreut sich auch in der Call-of-Duty-Serie nach wie vor großer Beliebtheit. Erst am Dienstag ist Call of Duty: Warzone ist als kostenlos zugänglicher Multiplayer-Titel für PC (Battle.net), PS4 und Xbox One veröffentlicht worden, der ein mit Modern Warfare geteiltes Fortschrittsystem bietet. Gestern Abend gab es die frohe Kunde auf dem offiziellen Twitter-Auftritt:"Was für ein Tag! Schon nach 24 Stunden sind sechs Millionen von euch in die Warzone abgesprungen. Danke - das ist erst der Anfang."In dem Battle-Royale-Ableger treten bis zu 150 Spieler (in Teams) auf der weitläufigen Karte Verdansk gegeneinander an. Zum Launch können die Spieler in Dreierteams in zwei Spielmodi antreten: Battle Royale und Beutegeld.Call of Duty: Warzone bietet Crossplay-Unterstützung und ein mit Modern Warfare geteiltes Fortschrittsystem. Spieler, die bereits die Vollversion von Modern Warfare besitzen, können auf alle bereits verdienten Inhalte, wie Battle-Pass-Objekte, Operator, Waffen und Anpassungsoptionen, auch in Warzone zugreifen und alle Fortschritte in Warzone werden für alle Spielelemente von Modern Warfare angerechnet. Spieler, die Modern Warfare noch nicht besitzen, erhalten alle in Warzone verdienten Fortschritte und Objekte auch in Modern Warfare, falls sie zu einem späteren Zeitpunkt die Vollversion davon erwerben.Letztes aktuelles Video: Warzone Plunder