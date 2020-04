Call of Duty: Modern Warfare: Dritte Season startet am 8. April in Modern Warfare & Warzone

Die dritte Season in Call of Duty: Modern Warfare und in Call of Duty: Warzone beginnt am morigen 8. April 2020. Auch ein neuer Battle Pass ist wieder am Start - mit einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Freischaltungsreihe (für 1.000 COD Punkte). Alex erscheint als neuer Operator auf der Bildfläche.Für Call of Duty: Modern Warfare sind drei neue Karten geplant : Talisk Backlot (Remake von Backlot aus Call of Duty 4: Modern Warfare), Hovec Sawmill (neue Karte) und Aniyah Incursion. Zwei neue Waffen vergrößern außerdem das Arsenal. Call of Duty: Warzone bekommt einen Modus für vier Spieler (Quads) sowie neue Fahrzeuge und Waffen spendiert.Letztes aktuelles Video: Season 3 Trailer