Call of Duty: Modern Warfare: Dritte Saison gestartet; Nutzerrekord in der COD-Reihe

"Talsik Backlot ist eine spannende Neuauflage der klassischen Drei-Wege-Map für 6v6-Kämpfe aus Call of Duty 4: Modern Warfare. In diesem verlassenen Stadtgebiet in Urziktan erwartet die Spieler eine Mischung aus Nahkampf und Scharfschützen-Duellen auf große Distanz.

Hovec Sawmill ist eine brandneue 6v6-Map in den Bergen von Verdansk. Operator kämpfen auf Dächern und entlang des tobenden Flusses in Drei-Wege-Kämpfen auf geringe bis mittlere Distanz.

Aniyah Incursion ist eine 6v6-Abwandlung des prächtigen, aber vom Krieg gezeichneten Aniyah Palace, den Spieler aus Bodenkrieg und 10v10 in Modern Warfare kennen. In dieser Neuauflage können Spieler die langen Sichtlinien und engen Nischen im Palast nutzen, um ihre Gegner zu flankieren.

Im späteren Verlauf der Saison 3 gibt es dann Hardhat, eine zusätzliche 6v6-Neuauflage einer Multiplayer-Map aus Call of Duty 4: Modern Warfare, und Wilco, eine brandneue 2v2-Feuergefecht-Map."

"Während der Saison 3 können die Spieler sich auch in neue Spielmodi wie Waffenspiel Reloaded und Neuinfiziert-Bodenkrieg stürzen."

"4er-Teams sind jetzt in Battle Royale und Beutegeld verfügbar, sodass vier Freunde als Team zusammen ums Überleben oder das meiste Geld kämpfen können.

Im späteren Verlauf der Saison gibt es zusätzliche Listen für Battle Royale und Beutegeld, in denen die Waffen auf bestimmte Arten beschränkt sind und der Schwerpunkt auf Action-lastigen Modi liegt, z. B. durch den Einsatz von Zielfernrohren oder Flinten.

Während der gesamten Saison wird es immer wieder neue Waffen und Baupläne in Vorratskisten und als freie Beute geben. Außerdem ist der Eventkalender für alle Spieler prall gefüllt mit EP-Events, kostenlosen Inhalten, Feiertagsaktionen und mehr."

Activision Blizzard hat zum heutigen Start der dritten Saison in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone auch bekannt gegeben, dass die Spieler mehr als 2,4 Milliarden Stunden in Modern Warfare und Warzone gekämpft haben. Das Modern-Warfare-Universum hat einen neuen Rekord für den höchsten Tagesdurchschnitt an Nutzern und die meisten Nutzer gleichzeitig in der gesamten Call-of-Duty-Reihe verzeichnet - insgesamt gespielte Stunden in Modern Warfare und Warzone sind gemeint, wobei zu beachten ist, dass Warzone bekanntermaßen Free-to-play ist und damit die Vergleichbarkeit mit vorherigen COD-Titel nur eingeschränkt möglich sind.David Stohl, Co-Studio Head, Infinity Ward: "In der dritten Saison gibt es massig kostenlose neue Inhalte, sowohl für Warzone als auch für Modern Warfare. Von neuen Maps und Modi für den Multiplayer-Modus bis zu neuen Arten zu spielen für Warzone, inklusive der brandneuen 4er-Trupps - diese Saison wird einfach nur genial und wir können es kaum erwarten, dass alle loslegen und mitmachen können."Neue Multiplayer-Maps für Modern Warfare in Saison 3:Neue Multiplayer-Listen für Modern Warfare in Saison 3:Für Warzone:"Auch der Battle Pass wird in der dritten Saison mit brandneuen Inhalten und 100 freischaltbaren Stufen voller spannender Objekte und Herausforderungen für Modern Warfare und Warzone überarbeitet. Im Zuge der Veröffentlichung von Call of Duty-Gratisinhalten im Universum von Modern Warfare können alle Spieler kostenlose Stufen verdienen, darunter auch kostenlose CoD-Punkte, um im Shop Objekte oder den Battle Pass zu kaufen. Alle Spieler können außerdem einfach durchs Spielen zwei neue, funktionale Waffen verdienen: das durchschlagende SKS-DMR mit umfangreichen Waffenschmied-Optionen und die ausgewogene Renetti-Handfeuerwaffe mit verschiedenen Aufsätzen. Außerdem schalten alle, die den Battle Pass kaufen, automatisch Alex frei, den mutigen CIA-Operator aus der Kampagne von Modern Warfare. In Saison 3 hat Lieutenant Simon 'Ghost' Riley von Captain Price zusätzliche Unterstützung angefordert, und CIA-Agent Alex wird zurück in den Dienst berufen, um sich sowohl im Multiplayer-Modus als auch in Warzone in das Kampfgetümmel von Verdansk zu stürzen. Der Battle Pass für Saison 3 enthält außerdem neue Fahrzeug-Skins, den Vollstrecker mit Riley dem Hund, ein schwarzes Tomogunchi und Dutzende von Waffenbauplänen, Operator-Skins, kosmetischen Veränderungen, EP-Token, CoD-Punkten und mehr. Fans, die noch schneller durchstarten und Belohnungen verdienen möchten, können das Battle Pass-Bundle mit 20 Stufensprüngen kaufen. Durch die vereinheitlichten Fortschritte sind alle in Modern Warfare verdienten Objekte auch in Warzone freigeschaltet, und alle in Warzone verdienten Objekte sind in Modern Warfare verfügbar, wenn die Spieler sich entscheiden, die Vollversion zu kaufen."Letztes aktuelles Video: Season 3 Trailer