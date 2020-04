Call of Duty: Modern Warfare: 6-gegen-6-Multiplayer kann an diesem Wochenende kostenlos ausprobiert werden

Der Mehrspieler-Modus von Call of Duty: Modern Warfare kann an diesem Wochenende kostenlos auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ausprobiert werden, wobei aber nicht alle Spielmodi zugänglich sind. Im Fokus stehen die klassischen 6-gegen-6-Gefechte (Team-Deathmatch, Herrschaft, Abschuss etc.). Auch drei neue Schauplätze aus der dritten Saison sind dabei. Das Event läuft bis zum 27. April um 19 Uhr."Ladet Warzone herunter und wählt einfach weiter unten den Mehrspielermodus von Modern Warfare aus. In dieser zeitlich begrenzten Liste können alle Spieler von Call of Duty: Modern Warfare sowie Spieler von Warzone Teams bilden und in packenden 6v6-Matches gegeneinander antreten. (...) In den verschiedenen Mehrspielermodi könnt ihr außerdem verschiedene Waffenausrüstungen testen, um euch auf Gefechte auf engem Raum einzustellen und möglichst viel EP und Waffen-EP zu sammeln. In den schnellen und intensiven Matches können Warzone-Spieler EP sammeln und Battle Pass-Stufen freischalten (...)", schreibt der Publisher Activision Blizzard versucht mit diesem Event allem Anschein nach das Interesse der Spieler von Call of Duty: Warzone (Free-to-play) an Call of Duty: Modern Warfare zu wecken.Letztes aktuelles Video: Season 3 Trailer