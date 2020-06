Call of Duty: Modern Warfare: Realism-Mode soll permanente Playlist werden

It is our intention to add it to the filter :)



— Joe Cecot (@JoeCecot) June 24, 2020

Der bisher nur zeitweise verfügbare Realism-Mode von Call of Duty: Modern Warfare soll zu einer permanenten Playlist des Quickplay-Filters im Shooter werden - das hat Infinity Wards "Multiplayer Co-Design Director" Joe Cecot auf Twitter bestätigt ( via charlieintel.com ): "Es ist unsere Intention, ihn zum Filter hinzuzufügen", so Cecots Antwort auf eine mittlerweile offenbar gelöschte Anfrage zum Thema.Ein genaues Datum für die neue Regelung gibt es noch nicht. Laut Charlieintel.com war der bei Spielern beliebte Modus in der Beta und danach mehrmals zeitweise in der Vollversion verfügbar.Letztes aktuelles Video: Season 4 Trailer