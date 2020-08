Call of Duty: Modern Warfare: Season 5: Neue Multiplayer-Maps für MW und Änderungen an der Battle-Royale-Karte

this means the download will be big, but the overall size of the game will actually shrink on your consoles after you download the patch, even though we're adding a bunch of new content for the season.



Die fünfte Season in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone wird am 5. August auf PC, PS4 und Xbox One beginnen. Für Modern Warfare sind zwei neue Multiplayer-Karten für den 6-gegen-6-Modus, eine weitere Gunfight-Karte und eine Ground-War-Karte vorgesehen. In Warzone wird man das teilweise zerstörte Stadion betreten können. Außerdem ist auf der Karte neuerdings ein Zug ("Loot Train") unterwegs. Es sind die ersten Veränderungen an der Battle-Royale-Karte seit dem Warzone-Launch.Der Production Director von Call of Duty: Modern Warfare schreibt, dass das Season-5-Update besonders groß ausfallen wird. Zugleich werden Verbesserungen an der Größe des Spiels vorgenommen, damit der Shooter auf Konsolen weniger Speicherplatz einnimmt.Letztes aktuelles Video: Season 5 Trailer