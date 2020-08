Call of Duty: Modern Warfare: Saison 5 gestartet; 75 Mio. Warzone-Spieler; MW-Wochenende für Warzone-Spieler

Over 75 million #Warzone players.



Thanks for dropping in with us. pic.twitter.com/6weFSphgLz



— Call of Duty (@CallofDuty) August 4, 2020

Die fünfte Season in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone ist auf PC, PS4 und Xbox One gestartet worden. Zugleich bestätigte der Publisher, dass mehr als 75 Millionen Spiele den Warzone-Modus ausprobiert hätten."Während sich das Chaos in Verdansk weiter verschärft und das Armistice-Bündnis über die Belastungsgrenze hinaus strapaziert wird, steigt eine neue Kraft in den Konflikt ein. Die Shadow Company betritt die Welt von Modern Warfare mit einem denkwürdigen Knall und setzt damit von Anfang an ein Zeichen. Zwar wollen sie den Treuebund stärken, aber es scheint so, dass das Team der Shadow Company unabhängig und nach eigenen Regeln operiert."Modern Warfare bekommt zwei neue Multiplayer-Karten für den 6-gegen-6-Modus, eine weitere Gunfight-Karte und eine Ground-War-Karte. In Warzone wird man das teilweise zerstörte Stadion betreten können. Außerdem ist auf der Karte ein Güterzug ("Loot Train") unterwegs.Activision Blizzard fasst die Inhalte der fünften Season folgendermaßen zusammen: "Der Entwickler Infinity Ward bietet mit diesem Update zahlreiche neue Inhalte. So erhält die Warzone-Karte mehr Spielraum durch die Öffnung des Stadions, das Innere des Bahnhofs und einen riesigen Güterzug, der ständig in Bewegung ist. Spieler können ihn einnehmen und ihn als mobile Operationsbasis nutzen. Aber das ist noch nicht alles: Von Beginn an stehen vier neue Multiplayer-Karten zur Verfügung: ein neues Ground War-Erlebnis, zwei 6v6-Karten und eine Gunfight-Karte, die ideal für stürmische Kämpfe ist. Natürlich wird diese Fülle neuer Inhalte durch neue Spielmodi sowohl für den Multiplayer als auch für Warzone unterstützt sowie durch ein robustes Battle Pass-System mit zahlreichen Inhalten, die Spieler kostenlos verdienen können."Warzone-Spieler (Free-to-play) können den Multiplayer-Modus von Modern Warfare ab Freitag, den 7. August, 19 Uhr bis Mittwoch, den 12. August, 19 Uhr ausprobieren. Dabei sind Kämpfe auf fünf Multiplayer-Karten möglich, darunter Suldal Harbor und Petroc Oil Rig, die beide neu in dieser Saison sind. Die "Moshpit Playlist" wird eine Mischung aus Deathmatch- und objektorientierten Modi bieten.Letztes aktuelles Video: Season 5 Trailer