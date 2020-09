Call of Duty: Modern Warfare: Saison 6 gestartet - auch in Warzone

Update: We're still working on this issue, but do have a fix that we're hoping to release tomorrow, pending any unforeseen issues with testing. We'll provide another update when we have more to share. Thank you again for your patience. https://t.co/0VBkslmr25



— Infinity Ward (@InfinityWard) September 30, 2020

Station (Feuergefecht)

Mialstor Tank Factory (6-gegen-6 und 10-gegen-10)

Verdansk Riverside (Bodenkrieg)

Broadcast (6-gegen-6)

Gestern ist die sechste Season in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone eingeläutet worden. Auf der Verdansk-Warzone gibt es fortan ein U-Bahn-System. Mit der Metro kann man sich schneller auf der Battle-Royale-Karte bewegen kann. Der Zug hält an sieben Stationen."Spieler sollten beachten, dass das U-Bahn-System hohe Sicherheitsansprüche hat. Die Züge werden keine Stationen anfahren, die sich außerhalb des sicheren Bereichs befinden, und sich kein Stück bewegen, wenn in einem Waggon ein Feuergefecht stattfindet. Wenn ihr euch also in einem Kampf befindet, solltet ihr eure Gegner schnell ausschalten, damit ihr zur nächsten Station fahren könnt", schreibt Stephanie Glover von Activision im PS.Blog Darüber hinaus kämpfen die Entwickler noch mit etwaigen Abstürzen auf den Plattformen.Der normale Mehrspieler-Modus von Call of Duty: Modern Warfare wird mit vier weiteren Karten versorgt:Auf PlayStation 4 steht außerdem eine exklusive Karte für den Überlebensmodus zur Verfügung.Mit Saison 6 werden zwei neue Waffen hinzugefügt, die beide kostenlos als Teil des Battle-Pass-Systems erhältlich sind: das Präzisionsgewehr SP-R208 und das Sturmgewehr AS-VAL.Diejenigen, die den Battle Pass kaufen, erhalten außerdem den Operator "Farah" auf Stufe 0, den Operator "Nikolai" auf Stufe 100 und bis zu 1.300 Call of Duty-Punkte.