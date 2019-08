DCL - The Game: Offizielles Drohnen-Rennspiel erscheint auch für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Authentizität: DCL The Game ist nach dem Vorbild des Flugverhaltens echter Drohnen gestaltet - und zwar so überzeugend, dass die Spitzenpiloten des Spiels in der DCL Draft Selection antreten können, in der Piloten für die echten Rennteams der DCL ausgewählt werden.

Vier einzigartige Flugmodi: Es stehen vier verschiedene Modi zur Auswahl. Der Arcade-Modus eignet sich perfekt für Anfänger, da er automatische Höhenkontrolle und eine vereinfachte Steuerung bietet. Im GPS-Modus fliegt man mit einer typischen Standardkameradrohne mit Stabilisation und Höhenkontrolle. Der ANGLE-MODUS, bei manchen Modellen auch bekannt als stabilisierter Modus, ist für die meisten Amateur-Renndrohnen verfügbar. Der ACRO-MODUS gibt dem Piloten mehr Kontrolle und wird bei echten Drohnenrennen sowie von Freestyle-Piloten eingesetzt.

Drohnen-Controllerunterstützung: Die Drohnen im Spiel lassen sich mit dem echten Drohnensteuerungsgerät fliegen (PC und Mac).

Spielmodi: Free Flight (Freier Flug), Time Attack (Zeitangriff) und Online-Multiplayer (bis zu 30 Spieler)

27 verschiedene Strecken stehen zur Auswahl, darunter Turin (Italien), die Chinesische Mauer (China), Laax (Schweiz), Neom (Saudi-Arabien) und viele weitere Rennstrecken.

Physik-Voreinstellungen: Es stehen drei einzigartige Physik-Voreinstellungen für die Drohnen zur Verfügung - Leichtgewicht, DC19-Standard und Schwergewicht -, die sich stark auf das Flugverhalten auswirken. Höchst realistische Flugphysik für alle drei Einstellungen sorgt für einen ausgewogenen Wettbewerb.

Ranglisten: Für jede Plattform gibt es globale Ranglisten.

Die Drone Champions League AG, die Climax Studios THQ Nordic haben das Drohnen-Rennspiel DCL - The Game neben dem PC auch für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Die PC-Fassung (zur Vorschau ) soll 29,99 Euro kosten um laut Steam am 2. Dezember 2019 erscheinen, während die Konsolenfassungen 2020 für 39,99 Euro zu haben sein werden.Folgende Features werden vom Publisher versprochen: