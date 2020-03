DCL - The Game: "Big Drone-Paket" kostet eine Million Euro

THQ Nordic hat das "Big Drone-Paket" von DCL - The Game angekündigt - eine eigenwillige und exorbitant teure Spezial-Edition des Drohnen-Rennspiels für eine Million Euro. Diese Edition umfasst die bemannte Drohne "Big Drone" der DCL (eine von drei Exemplaren), eine einwöchige Drohnen-Einführung von Weltmeisterpilot Mirko Cesena und DCL - The Game auf der Wunsch-Plattform des Käufers . Der Versand soll immerhin kostenlos sein.Der Publisher schreibt: "Die 'Big Drone' wurde mit der Vision entwickelt, in Zukunft bemannte Drohnenrennen durchzuführen und ist absolut einzigartig. Im Paket ist ebenfalls ein ausführliches Flug-Tutorial und vieles mehr inbegriffen. Gesamtkosten: stattliche 1.000.000 Euro. Ach, das ist also wieder so eine übertrieben-ulkige Sammleredition, die in Wahrheit gar nicht existiert, richtig? Nein! Die Drone ist höchst real und steht wirklich zum Verkauf. (...) Mit einem Leergewicht von nur 98 kg und einem Abfluggewicht von 180 kg verfügt die Multirotor Big Drone über zwölf Motoren, die 22 PS und 300 kg statischen Schub erzeugt und eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h erreicht.""Während unserer Testphase habe ich selbst erlebt, wie es ist, in der Big Drone zu fliegen, wenn Mirko sie steuert. Es gibt nichts Vergleichbares. Dies ist eine einmalige Gelegenheit für Sammler mit Weitblick und Abenteuerlust", erklärt Weirather vom Hauptsitz der Drone Champions in Vaduz in Liechtenstein. "Wir von der DCL möchten möglichst vielen Menschen auf der ganzen Welt das Fliegen ermöglichen. Von unseren Big Drones gibt es bis dato nur drei auf der ganzen Welt, aber mit DCL - The Game kann jeder erleben, wie es sich anfühlt, sie zu fliegen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4 Xbox One