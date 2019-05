Project Winter: Der eisige Überlebenskampf hat begonnen - 4Players.de

Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC)

Das frostige Survival-Abenteuer Project Winter von Other Ocean Interactive, in dem Überlebende zusammenarbeiten und sich zugleich vor Verrätern in den eigenen Rängen in Acht nehmen müssen, hat am 23. Mai 2019 den Early Access auf Steam hinter sich lassen und ist fortan offiziell auf Valves Download-Portal, im Humble Store sowie bei Green Man Gaming erhältlich. Die jüngsten Nutzerreviews auf Steam fielen "sehr positiv" aus (in den letzten 30 Tagen waren 86 Prozent der knapp 30 Reviews positiv). Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer