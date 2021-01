Project Winter: Der eisige Überlebenskampf weitet sich auf Game Pass und Konsolen aus

Backstab your friends across multiple platforms! 🔪



We are proud to announce that Project Winter will be available on Xbox Game Pass for console and PC on January 26, 2021https://t.co/RCMJ1UOiMd



— Project Winter (@ProjWinter) January 7, 2021

Am 26. Januar 2021 will Other Ocean Interactive sein bereits für PC erschienenes und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes Multiplayer-Survival-Abenteuer Project Winter via Xbox Game Pass für PC sowie erstmals auch Konsole veröffentlichen PlayStation- und Switch-Umsetzungen sind laut offizieller Website ebenfalls geplant und sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Spielbeschreibung des Herstellers: "Project Winter ist ein Multiplayer-Spiel für 8 Personen, in dem es umsÜberleben und um Täuschung geht. Kommunikation und Teamarbeit sind für die Überlebenden entscheidend, wenn sie entkommen wollen. Sammelt Ressourcen, repariert Anlagen und trotzt gemeinsam der Wildnis."Letztes aktuelles Video: Xbox Game Pass AnkündigungsTrailer