HTC Vive Cosmos: Wireless-Adapter-Aufsatz ermöglicht ab sofort kabelloses VR-Spielen am PC - 4Players.de

HTCs neues VR-Headset Vive Cosmos lässt sich ab sofort auch ohne Kabel am PC betreiben. HTC hat dafür den Aufsatz mit dem sperrigen Namen "VIVE Cosmos Wireless Adapter Attachment Kit" veröffentlicht. Im europäischen Store ist es bereits erhältlich.Dieses macht das Headset mit dem schon verfügbaren Wireless-Adapter der HTC Vive kompatibel ( zum Test ). Günstig ist die kabellose Freiheit allerdings nicht zu haben: Der Adapter kostet im Bundle mit dem Cosmos-Aufsatz 345 Euro, der Kompatiblitäts-Aufsatz alleine 59 Euro. Im "Attachment Kit" enthalten ist allerdings auch eine Power-Bank (also ein Akku) mit 21 Watt (für den etwas höhreren Energiebedarf der eingebauten Kameras & Co). Ebenfalls dabei: Ein Verbindungskabel sowie einige Polster für die Montage und besseren Sitz.Letztes aktuelles Video: Introducing Vive Cosmos