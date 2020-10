Population: One: Battle-Royale-Shooter mit Crossplay für PC-VR und Quest gestartet; PSVR kommt später

Seit gestern Abend hält Battle Royale auch in VR in etwas größerem Stil Einzug: Im Shooter Population: One von Entwickler Big Box VR bekriegen sich seitdem bis zu 24 Spieler auf einer futuristischen städtischen Karte mit einem Kilometer Durchmesser - inklusive Klettermöglichkeiten, Jetpacks und einem Bau-Feature für Metall-Deckungsplatten.Crossplay zwischen Quest (und Quest 2) sowie PC-Headsets wird von Anfang an angeboten. CEO Chia Chin Lee bestätigte schon früher in einem Interview mit Uploadvr.com , dass "definitiv" auch eine PSVR-Fassung geplant sei, sobald man das Spiel auf den übrigen Plattformen angemessen umgesetzt habe. Das Prinzip dreht sich um den typischen Überlebenskampf bis zum letzten Spieler, während offenbar fast alle Gebäude und andere hohen Objekte erklommen werden können.