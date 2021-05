Population: One: Season 2 bringt Western-Stadt, Flinten und Mundharmonikas

Screenshot - Population: One (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Es wird wüst im Battle-Royale-Shooter Population: One , der mit Cross-play für Oculus Quest und diverse PC-VR-Headsets erhältlich ist. Am Donnerstag, 13. Mai ist Season 2 (The Forntier) mit einer Westernstadt gestartet. Sie liegt am Rande der Karte im "Cliffside"-Bereich, inklusive Saloon und Bahnhof.Um der gestiegenen Größe gerecht zu werden, bekämpfen sich künftig 24 statt 18 Spieler in den Ausscheidungsrunden, wodurch zwei weitere Dreier-Teams hinzukommen. Hinzugefügt wurden auch die zweihändig einsetzbaren Flinten, die laut Uploadvr.com mit einem waghalsigen Rotations-Move am Finger nachgeladen werden. Das Spielen der neuen Mundharmonika lädt die Schilde des Teams auf, also genau wie in Western-Filmen.Private Räume bekommen einstellbare Regel-Sets (Beta) - z.B. nur mit Nahkampf, einer blitzschnell schrumpfenden Zone oder dem kürzlich aus dem Hauptspiel entfernten Katana.