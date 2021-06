Population: One: Battle-Royale-Shooter in VR bekommt in Kürze Team-Deathmatches

Der beliebteste Battle-Royale-Shooter in VR - Population: One - soll ab Donnerstag, 3. Juni auch einen Team-Deathmatch-Modus bekommen. Das hat Entwickler Big Box VR kürzlich im Podcast "Coffee and VR" auf dem Youtube-Kanal Rendered Reality enthüllt.Auf abgegrenzten Arealen der großen Karte (z.B. in der verlassenen Western-Stadt) kämpfen zwei Teams von je sechs Spielern darum, zuerst 30 Kills zu erreichen. Freunde des klassischeren Gemetzels sollten sich allerdings beeilen: In der öffentlichen Rotation bleibt der Modus lediglich bis Montag, 14. Juni - danach wandert er in die "Private Rooms" (dort inklusive Solos oder anderen Team-Größen für Team-Deathmatch).Letztes aktuelles Video: Season 2 Launch Trailer