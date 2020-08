Amazon: Aus Twitch Prime wird Prime Gaming

Aus Twitch Prime wird Prime Gaming - am eigentlichen System, den Bonus-Items und den Vorteilen ändert sich aber wenig. Mit einem (weiteren) Launcher bekommt man Zugriff auf kostenlos angebotene Spiele wie Warsaw, Treachery in Beatdown City, Metal Slug 2, Sengoku 3, King of Monsters oder die SNK 40th Anniversary Collection. Diesen Monat umfasst das Prime-Gaming-Angebot mehr als 20 Spiele. Die Spiele kann man runterladen und dauerhaft behalten. Darüer hinaus gibt es diverse Bonus-Inhalte bzw. Ingame-Items für Titel wie FIFA 20, Apex Legends, Grand Theft Auto Online, League of Legends etc. auf PC, Konsolen und Mobile. "Das Angebot an In-Game-Inhalten und kostenlosen Spielen wächst stetig an und rotiert jeden Monat mit neuen Inhalten und Spielen", verspricht Amazon. Last but not least ist Twitch-Prime-Status enthalten."Prime-Mitglieder bekommen schon jetzt das beste Angebot an Fernsehen, Filmen und Musik und nun erweitern wir unser Unterhaltungsangebot, um auch das Beste aus dem Bereich Gaming miteinzuschließen", sagt Larry Plotnick, General Manager, Prime Gaming. "Wir bieten unseren Kunden neue Inhalte, die für noch mehr Spielspaß in ihren Lieblingstiteln sorgen, unabhängig von der Plattform. Egal, was für Spiele man liebt und egal, wo man sie spielt - mit Prime Gaming werden sie noch besser."Amazon: "Dank langfristiger Vereinbarungen mit vielen der weltgrößten Publisher wie Riot Games, Roblox Corp. und Rockstar Games bietet Prime Gaming seinen Mitgliedern jeden Monat ein unglaublich hochwertiges Angebot, verteilt auf verschiedene Spiele. Prime-Mitglieder haben Zugriff auf exklusive Skins für Apex Legends, ein Player Pick-Pack für FIFA 20, exotische Waffen und mehr in Destiny 2, und später in diesem Monat brandneue Items für Roblox. Um an diese Inhalte heranzukommen, reicht es aus, sich auf gaming.amazon.com mit seinem Prime-Konto einzuloggen."Prime Gaming ist in der normalen Prime-Mitgliedschaft von Amazon enthalten - ebenfalls wie Prime Video. Die ersten 30 Tage der Prime-Mitgliedschaft sind kostenlos, danach werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Weitere Details findet ihr hier