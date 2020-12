Amazon: Prime Gaming im Dezember 2020: "Twitch-Drops" und Spiele

Ab sofort: Battlefield 3 Download via Origin

Ab sofort: Kostenlose Spiele mit Prime: Turmoil, Sigma Theory: Global Cold War, HyperDot, Close to the Sun und Wizard of Legend

Ab sofort: League of Legends Drop 3

Ab sofort: Legends of Runeterra Drop 2

Ab sofort: Inhalte für RuneScape und Old School Runescape

Ab sofort: Valorant Drop 3

Ab sofort: Smite Drop 3

Ab sofort: War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius Drop 1

Ab sofort: Last Day on Earth Drop 14

Ab sofort: MLB Tap Sports Baseball Drop 10

Ab sofort: Big Farm Mobile Harvest Drop 13

Ab sofort: Paladins Drop 3

Bald verfügbar: Inhalte für Immortals Fenyx Rising

Bald verfügbar: Star Wars: Squadrons Drop 1

Bald verfügbar: Watch Dogs: Legion Content

Bald verfügbar: Inhalte für Rainbow Six Siege

02. Dezember: Epic Seven Drop 10

02. Dezember: Legends of Runeterra Drop 2

02. Dezember: MLB Tap Sports Baseball Drop 11

03. Dezember: Last Day on Earth Drop 15

03. Dezember: League of Legends Drop 4

08. Dezember: Black Desert Mobile Drop 4

09. Dezember: MLB Tap Sports Baseball Drop 12

09. Dezember: Yahtzee with Buddies Drop 12

10. Dezember: Last Day on Earth Drop 16

11. Dezember: Roblox Drop 5

11. Dezember: Letzte Chance, um sich folgende Vollversersionen von Spielen zu sichern: Victor Vran, A Knight's Quest, Smoke and Sacrifice, Lethis - Path of Progress, Aurion: Legacy of the Kori-Odan

14. Dezember: Big Farm Mobile Harvest Drop 14

14. Dezember: Madden NFL 21 Drop 3

16. Dezember: Epic Seven Drop 11

22. Dezember: Black Desert Mobile Drop 5

23. Dezember: Yahtzee with Buddies Drop 13

30. Dezember: Epic Seven Drop 12

Amazon gibt einen Überblick über die "Twitch-Drops" und die Spiele, die im Dezember 2020 bei Prime Gaming zur Verfügung stehen. Die fünf neuen Spiele sind Turmoil, Sigma Theory: Global Cold War, HyperDot, Close to the Sun und Wizard of Legend. Zudem kann man sich Battlefield 3 via Origin sichern. Außerdem gibt es wieder zahlreiche "Drops" für laufende Spiele, die z.B. Skins, Karten oder Ingame-Währung enthalten."Prime-Mitglieder haben unbegrenzten Zugang zu einer immer weiterwachsenden Sammlung an großartigen PC-Spielen, zu der jede Woche neue Titel hinzukommen. Die Auswahl wechselt, damit die Titel interessant bleiben. Deswegen empfiehlt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, um aktuelle Spiele abzuholen. Prime Gaming bietet Titel und In-Game-Inhalte im Wert von hunderten von Euro, die jederzeit verfügbar sind - und alle Spiele gehören euch für immer", schreibt Amazon.Kalender Dezember 2020