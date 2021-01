Amazon: Prime Gaming im Januar 2021: "Twitch-Drops" und Spiele

"Prime Gaming-Inhalte und GTA$ für Grand Theft Auto Online

Ein exklusives winterliches Bundle für Fall Guys: Ultimate Knockout

Ein ganzes Jahr an Inhalten für League of Legends und Legends of Runeterra, mit neuen Angeboten jeden Monat

Über 35 kostenlose Spiele, inklusive neuer Titel wie Alt-Frequencies und Bridge Constructor Playground

Werbefreier Spielspaß mit einigen der beliebtesten Titel von Voodoo, inklusive Aquapark.io und Cube Surfer"

Games with Prime

Grand Theft Auto Online Content

Red Dead Online Content

Star Wars: Squadrons Content, Drop 2

Madden NFL 21 Content, Drop 3

Aquapark.io - werbefreies Spielen für begrenzte Zeit

Cube Surfer - werbefreies Spielen für begrenzte Zeit

League of Legends Content, Drop 1

Legends of Runeterra Content, Drop 1

SMITE Content, Drop 4

Paladins Content, Drop 4

Rogue Company Content, Drop 4

07. Januar: Magic Tiles 3 Content, Drop 6

08. Januar: Letzte Chance, die Vollversion von Yooka-Laylee and the Impossible Lair abzuholen

12. Januar: Roblox Content, Drop 6

14. Januar: Magic Tiles 3 Content, Drop 7

15. Januar: League of Legends Content, Drop 2

15. Januar: Letzte Chance für die Vollversionen von Turmoil, Sigma Theory: Global Cold War, HyperDot, Close to the Sun und Wizard of Legend

19. Januar: Valorant Content, Drop 1

21. Januar: Magic Tiles 3 Content, Drop 8

25. Januar: League of Legends Content, Drop 3

XX. Januar: Maple Story M Content

Amazon gibt einen Überblick über die "Twitch-Drops" und die Spiele, die im Januar 2021 bei Prime Gaming zur Verfügung stehen. Die fünf neuen Spiele sind When Ski Lifts Go Wrong, Void Bastards, Bridge Constructor Playground, Alt-Frequencies und Along the Edge. Zudem Außerdem gibt es wieder zahlreiche "Drops" für laufende Spiele, die z.B. Skins, Karten oder Ingame-Währung enthalten."Prime-Mitglieder haben unbegrenzten Zugang zu einer immer weiterwachsenden Sammlung an großartigen PC-Spielen, zu der jede Woche neue Titel hinzukommen. Die Auswahl wechselt, damit die Titel interessant bleiben. Deswegen empfiehlt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, um aktuelle Spiele abzuholen. Prime Gaming bietet Titel und In-Game-Inhalte im Wert von hunderten von Euro, die jederzeit verfügbar sind - und alle Spiele gehören euch für immer", schreibt Amazon.Kalender Januar 2021Ab sofort: