Amazon: Prime Gaming im April 2021: "Twitch-Drops" und Spiele für Abonnenten

Kostenlose Spiele mit Prime: Move or Die Couch Party Edition, The Escapists, Moving Out, Aces of the Luftwaffe - Squadron und Before I Forget

Agar.io

Apex Legends Drop 3 (Affliction-Skin für Octane)

Epic Seven Drop 4

Fall Guys Drop 4 (Boxzilla-Outfit und 6.500 Kudos)

For Honor Drop 1 (sieben Tage Champion-Status und zwei Restesammler-Truhen)

Magic Tiles 3

Rainbow Six Siege Drop 4 (Caveira-Bundle mit Kopfbedeckung, Uniform und Talisman)

Roblox Drop 8 (Tech Head und Bonus-Skin)

Rogue Company Drop 6 (The King Emote)

SMITE Drop 7

War of the Visions - Final Fantasy Brave Exvius Drop 11

29. März - Paladins Drop 7

31. März - Letzte Chance um sich mehr als 20 Spiele von SNK zu sichern

01. April - Letzte Chance um sich Claim Bomber Crew Deluxe, Blasphemous, SkyDrift, Boomerang Fu und Tengami zu holen

01. April - Hole.io Drop 3

01. April - V4 Drop 2

05. April - Aquapark.io Drop 5

05. April - Clash of Kings Drop 1

07. April - Epic Seven Drop 5

07. April - MapleStory M Drop 5

08. April - Cube Surfer! Drop 5

08. April - Darkness Rises Drop 6

14. April - Alliance vs Empire Drop 4

15. April - Helix Jump Drop 4

15. April - V4 Drop 3

21. April - Epic Seven Drop 6

21. April - MapleStory M Drop 6

22. April - Darkness Rises Drop 7

28. April - Alliance vs Empire Drop 5

28. April - War of the Visions - Final Fantasy Brave Exvius Drop 12

29. April - V4 Drop 4

Amazon gibt einen Überblick über die "Twitch-Drops" und die Spiele, die im April 2021 bei Prime Gaming (Amazon Prime) zur Verfügung stehen. Abermals werden fünf Spiele kostenlos für Abonnenten angeboten, und zwar Move or Die - Couch Party Edition, The Escapists, Moving Out, Aces of the Luftwaffe - Squadron und Before I Forget. Außerdem hat man bis zum 31. März noch die Gelegenheit, sich mehr als 20 Arcade-Klassiker von SNK zu sichern, darunter Shock Troopers, Metal Slug 2, The King of Fighters 2000.Und wie gewohnt gibt es wieder zahlreiche "Drops" für laufende Spiele, die z.B. Skins, Bonus-Items oder Ingame-Währung enthalten, z.B. für Fall Guys: Ultimate Knockout, Apex Legends und Rainbow Six Siege und For Honor.Alle Angebote können auf gaming.amazon.com eingelöst werden. Wie immer bei Prime Gaming sind alle Inhalte nur für eine begrenzte Zeit verfügbar."Prime-Mitglieder haben unbegrenzten Zugang zu einer immer weiterwachsenden Sammlung an großartigen PC-Spielen, zu der jede Woche neue Titel hinzukommen. Die Auswahl wechselt, damit die Titel interessant bleiben. Deswegen empfiehlt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, um aktuelle Spiele abzuholen. Prime Gaming bietet Titel und In-Game-Inhalte im Wert von hunderten von Euro, die jederzeit verfügbar sind - und alle Spiele gehören euch für immer", schreibt Amazon.Bereits verfügbar