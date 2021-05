Amazon: Prime Gaming im Mai 2021: "Twitch-Drops" und Spiele für Abonnenten

"Yoku's Island Express - Erlebt einen einzigartigen Mix aus Flipper-Mechaniken, Jump 'n' Run-Elementen und Open World-Erkundung. Deckt in diesem tropischen Abenteuer die Geheimnisse der Insel Mokumana auf, helft den Bewohnern und erweckt uralte Gottheiten zum Leben.

Healer’s Quest - Schlüpft in die Rolle des am wenigsten geschätzten Party-Mitglieds in der gesamten Fantasy-Welt: dem Heiler.

Beholder - Taucht ein in ein narratives, preisgekröntes, dystopisches Abenteuer, in dem ihr damit beauftragt seid, all diejenigen ausfindig zu machen und zu melden, die in der Lage sind, den Umsturz der Regierung zu planen.

The Blind Prophet - Begleitet den Apostel Bartholomeus auf seiner göttlichen Mission: Die korrupte Stadt Rotbork zu befreien und das Große Böse auszutreiben, das darin lauert.

A Blind Legend - Das erste Action-Adventure ohne Bild, indem die Ohren die Augen ersetzen. Entdeckt das originelle und innovative Erlebnis mit binauralem 3D-Sound."

Destiny 2 Drop 6

Epic Seven Drop 8

Fall Guys Drop 5

FIFA Drop 4

Last Day on Earth Drop 2

League of Legends Drops 10 - 12

Legends of Runeterra Drop 4

MLB Tap Sports Baseball Drop 3

Mobile Legends Bang Bang Drop 2

Paladins Drop 8

Rainbow Siege Six Drop 5

Red Dead Online Inhalte

SMITE Drop 8

UFC Drop 4

VALORANT Drop 3

War of the Visions - Final Fantasy Brave Exvius Drop Drop 12

World Farm Adventure Drop 1

05. Mai - Epic Seven Drop 9

05. Mai - MapleStory M Drop 7

06. Mai - Magic Tiles 3 Drop 22

06. Mai - Darkness Rises Drop 8

10. Mai - League of Legends Drop 13

12. Mai - MLB Tap Sports Baseball Drop 4

12. Mai - Alliance vs. Empire Drop 6

13. Mai - Grand Theft Auto Online Content

19. Mai - Epic Seven Drop 10

20. Mai - Darkness Rises Drop 9

21. Mai - League of Legends Drop 14

25. Mai - MLB Tap Sports Baseball Drop 5

Noch im Mai - Madden Drop 9

Amazon gibt einen Überblick über die "Twitch-Drops" und die Spiele, die im Mai 2021 bei Prime Gaming zur Verfügung stehen. Prime Gaming ist in der Amazon-Prime-Mitgliedschaft enthalten.Ab dem 3. Mai 2021 erhalten Prime-Nutzer Zugriff auf die folgenden Spiele: Yoku's Island Express , Healer's Quest, Beholder , The Blind Prophet und A Blind Legend . Bis zum 3. Mai kann man sich noch Move or Die Couch Party Edition, The Escapists, Moving Out, Aces of the Luftwaffe - Squadron und Before I Forget abholen.Beschreibungen der Spiele von Amazon:Wie gewohnt gibt es wieder zahlreiche "Drops" für laufende Spiele, die z.B. Skins, Bonus-Items oder Ingame-Währung enthalten. Prime-Mitglieder können sich bis zu fünf "Mystery Skin Shards" für League of Legends, Renown Booster für sieben Tage in Rainbow Six Siege, das 81+ OVR Player Pack für FIFA 21 und das Fitness-Fiesta-Outfit sowie drei Kronen für Fall Guys sichern.Alle Angebote können auf gaming.amazon.com eingelöst werden. Wie immer bei Prime Gaming sind alle Inhalte nur für eine begrenzte Zeit verfügbar."Prime-Mitglieder haben unbegrenzten Zugang zu einer immer weiterwachsenden Sammlung an großartigen PC-Spielen, zu der jede Woche neue Titel hinzukommen. Die Auswahl wechselt, damit die Titel interessant bleiben. Deswegen empfiehlt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, um aktuelle Spiele abzuholen. Prime Gaming bietet Titel und In-Game-Inhalte im Wert von hunderten von Euro, die jederzeit verfügbar sind - und alle Spiele gehören euch für immer", schreibt Amazon.Jetzt verfügbar