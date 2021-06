Amazon: Anzeige: Amazon Prime Day am 21. und 22. Juni - erste Angebote ab heute; Battlefield 4 (PC) gratis für Prime-Mitglieder

Jetzt für Amazon Prime anmelden

Anmerkung: Alle Links in diesem Artikel sind so genannte "€žAffiliate-Links"€œ: Bei einem Kauf über unseren Link erhalten wir eine kleine Provision vom betreffenden Online-Shop und nutzen diese, um die kostenlos nutzbare Webseite teilweise mit diesen Einnahmen zu finanzieren. Für euch entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten und ihr habt die Möglichkeit, uns durch eure Einkäufe zu unterstützen. Bei der Auswahl der Produkte haben wir komplette Freiheit.





Jedes Jahr gehört Amazons Prime Day zu den großen Rabatt-Aktionen, bei denen Schnäppchenjäger und Preisbewusste zig Angebote finden können. Jetzt hat der Online-Händler den Termin sowie weitere Details für die Verkaufsaktion bekannt gegeben.Demnach wird sich der Prime Day über zwei Tage erstrecken und am 21. sowie 22. Juni 2021 stattfinden. In diesem Zeitraum werden Prime-Mitglieder bei dem Shopping-Event weltweit über zwei Millionen Angebote aus allen Kategorien finden. Wer noch kein Prime abgeschlossen hat und damit nicht nur von Gratisversand bei vielen Produkten profitieren möchte, sondern auch Zugriff auf Amazon Video oder Prime Gaming bekommt, kann dies hier nachholen - die Mitgliedschaft kostet 7,99 Euro im Monat oder als Jahresabo 69,- Euro.Zusätzlich nutzt Amazon den Prime Day, um die im Rahmen eines 100 Millionen Dollar schweren Investitions-Programms geförderten kleinen und mittleren Verkaufspartner zu unterstützen: Prime-Mitglieder erhalten zwischen dem 07. und 20. Juni für Einkäufe bei kleinen und mittleren Unternehmen im Wert von mindestens 10,- Euro ein Guthaben in Höhe von 10,- Euro, das während des Prime Days eingelöst werden kann.Allen, die nicht blind stöbern möchten, um die Angebote dieser kleinen und mittleren Unternehmen zu finden, hat Amazon ausgewählte Kollektion auf einer Aktionsseite vorbereitet.Um gebührend auf den Shopping-Event einzustimmen, gibt es darüberhinaus bereits ab heute einige exklusive Angebote. So bekommen Prime-Mitglieder bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme und Serien im digitalen Shop von Prime-Video, so z.B. auf die erste Staffel von Game of Thrones oder das Marvel-Abenteuer Spider-Man: Far from Home. Außerdem gibt es ausgewählte Filme wie Killer's Bodyguard oder Meg für je 3,99 Euro.Prime Gaming wiederum hält für alle Action-Fans ein Highlight parat: Noch bis einschlielich den 20. Juni können Prime-Mitglieder einen Gutschein für Battlefield 4 erhalten, der im Origin-Shop von Electronic Arts eingelöst werden kann.In unserer täglich mehrfach aktualisierten Schnäppchen-Übersicht halten wir euch nicht nur über die Angebote des Prime Day 2021 auf dem Laufenden, sondern bieten wir euch andere Top-Deals aus den Bereichen Games (inkl. Vorbestellungs-Tipps), Hardware, PC-Komponenten, Merchandise u.v.m.