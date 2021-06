Amazon: Amazon Prime Day startet Montag - diese Angebote stimmen schon jetzt auf die Mega-Verkaufsaktion ein

Jetzt für Amazon Prime anmelden

Jedes Jahr gehört Amazons Prime Day zu den großen Rabatt-Aktionen, bei denen Schnäppchenjäger und Preisbewusste zig Angebote finden können. Und der Online-Händler bereite sich entsprechend auf die Verkaufsaktion vor, die sich über zweit Tage erstreckt und am 21. sowie 22. Juni 2021 stattfindet.In diesem Zeitraum werden Prime-Mitglieder bei dem Shopping-Event weltweit über zwei Millionen Angebote aus allen Kategorien finden. Wer noch kein Prime abgeschlossen hat und damit nicht nur von Gratisversand bei vielen Produkten profitieren möchte, sondern auch Zugriff auf Amazon Video oder Prime Gaming bekommt, kann dies hier nachholen - die Mitgliedschaft kostet 7,99 Euro im Monat oder als Jahresabo 69,- Euro. Wer sich noch nie für Prime registriert hat, kann den Service 30 Tage kostenlos testenUm den Prime Day gebührend zu feiern, hat sich Amazon prominente Unterstützung gesichert: Auf Amazons Streaming-Dienst Prime Video ist ein dreiteiliges Special namens "Prime Day Show" gestartet, für das Billie Eilish, Kid Cudi und H.E.R. immersive musikalische Erlebnisse geschaffen haben.Zusätzlich wird Amazon am 20. Juni ein Prime Day Live Concert mit Lea, Luna und Wincent Weiss auf Twitch übertragen, bevor es am Montag mit der Sonderrabatt-Aktion losgeht.Amazon nutzt den Prime Day, um die im Rahmen eines 100 Millionen Dollar schweren Investitions-Programms geförderten kleinen und mittleren Verkaufspartner zu unterstützen: Prime-Mitglieder erhalten zwischen dem 07. und 20. Juni für Einkäufe bei kleinen und mittleren Unternehmen im Wert von mindestens 10,- Euro ein Guthaben in Höhe von 10,- Euro, das während des Prime Days eingelöst werden kann.Allen, die nicht blind stöbern möchten, um die Angebote dieser kleinen und mittleren Unternehmen zu finden, hat Amazon ausgewählte Kollektion auf einer Aktionsseite vorbereitet.Prime Gaming wiederum hält für alle Action-Fans ein Highlight parat: Noch bis einschließlich den 20. Juni können Prime-Mitglieder einen Gutschein für Battlefield 4 erhalten, der im Origin-Shop von Electronic Arts eingelöst werden kann.In derfinden sich smarte Lautsprecher aller Art. Ob Echo Dot, Echo Flex, Echo Show oder Echo Studio - Amazon bietet Bluetooth-Boxen für fast jeden Anwendungszweck und Geldbeutel. Die Echo-Lautsprecher können nicht nur Musik in schnieker Qualität abspielen - sie sind auf Wunsch die direkte Verbindung zu Amazons Sprach-Assistentin Alexa und lassen sich als als zentrale Steuereinheit von Smarthome-Komponenten einsetzen. Es ist davon auszugehen, dass die meisten Echo-Produkte während des Prime Day reduziert werden.Auch bei Amazons Streaming-Hardwareist während des Prime Day mit starken Preisnachlässen zu rechnen. Besondern hoch in der Gunst steht dabei regelmäßig der Fire TV Stick 4K, der zumeist für 39,99 Euro statt der regulären 59,99 Euro zu haben ist. Auch der Fire TV Cube (kostet derzeit 119,99 Euro) ist sehr beliebt und wird während der Verkaufsaktion mitunter auf 89,99 Euro reduziert.In unserer täglich mehrfach aktualisierten Schnäppchen-Übersicht halten wir euch nicht nur über die Angebote des Prime Day 2021 auf dem Laufenden, sondern bieten wir euch andere Top-Deals aus den Bereichen Games (inkl. Vorbestellungs-Tipps), Hardware, PC-Komponenten, Merchandise u.v.m.