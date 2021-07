Amazon: Prime Gaming im August 2021: "Ingame-Loot" und Spiele für Abonnenten, u.a. Battlefield 5 und Indiana Jones and the Fate of Atlantis

"Indiana Jones and the Fate of Atlantis - Der Mann mit dem Hut kehrt in dem ikonischen Point & Click-Adventure von LucasArts für sein größtes Abenteuer zurück.

Metamorphosis - In der Chitinhülle des winzigen Käfers Gregor geht es in diesem First-Person-Adventure in eine surreale Welt, in der die neuen Fähigkeiten der Spieler ihre einzige Chance auf Erlösung sind.

A Normal Lost Phone - In diesem Rätsel-Game erkunden die Spieler das Privatleben einer unbekannten Person, deren Handy sie gefunden haben.

Another Lost Phone: Laura's Story – Im geistigen Nachfolger zu A Normal Lost Phone geht es ab ins soziale Leben von Laura.

Planet Alpha - In einer wunderschönen, fremden Welt voller Geheimnisse und Gefahren müssen die Spieler die Kräfte von Nacht und Tag für sich nutzen und dabei ums Überleben kämpfen.

Secret Files: Tunguska – In diesem grafischen Adventure gilt es, eines der größten Geheimnisse unserer Zeit zu lösen.

Lost Horizon 2 - Inmitten von Spannungsverhältnissen zwischen den Supermächten, die drohen, die Welt auseinanderzureißen, muss ein britischer Soldat seine Familie retten, die von gefährlichen Feinden gefangen genommen wurde."

Epic Seven - 1x Tera-Phantasma, 1.000.000 Golds, 20x Leif

Fall Guys: Ultimate Knockout - Beetle Buddy Bundle + 6,500 Kudos

FIFA - 1X Player Pick 4 OVR 83+ Players, 5x Gold Rare Players, FUTTIES Players Items sind für begrenzte Zeit in FUT 21 verfügbar

Genshin Impact - 60x Primogems, 8x Hero's Wit, 5x Pilzpizza

Last Day on Earth - Kevlar Armor Set, Minigun

Legends of Runeterra - Epic Wildcard

Paladins - Carnival Ying

Rainbow Six Siege – 7-Tage Renown Booster

SMITE - Gummy Worm Medusa

VALORANT - Gun Buddy

World of Tanks - Fresh Look-Bundle mit einem von drei Fresh 2D Styles, speziellen Decals, einer exklusiven Medaille, Panzern zum Mieten, Consumables, XP-Missionen und drei Tage Zugang zu World of Tanks Premium

World of Warships - Emden, Tier 2-Deutscher Kreuzer und Kommandant mit 3 Skillpunkten

World of Warships - 30 Einheiten Event-Währung, holländischer Kommandant Dasha mit 10 Skillpunkten

02. August - Kostenlose Spiele mit Prime - Battlefield 5, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura's Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska und Lost Horizon 2

02. August - Letzte Gelegenheit, sich Batman: The Enemy Within - The Telltale Series, RAD, The Wanderer: Frankenstein's Creature, Tales of the Neon Sea, Automachef und Portal Dogs zu sichern

02. August - League of Legends - Mystery Skin Shard

02. August - Sea of Thieves - Ruby Splashtail Hull, Pack: Ruby Splashtail Hull, Knife Trick Emote

03. August - Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest Hero Trial Cards of Ruby (7 Tage), Skin Trial cards of Ruby-Lady Zombie (7 Tage), Hero Trial Cards of Ling (7 Tage), Skin Trial Cards of Ling-Street Punk (7 Tage)

04. August - MLB Tap Sports Baseball '21 - Daily Box Ingame-Währung

04. August - Letzte Chance auf Battlefield 1

11. August - Epic Seven - 5x Greater Accessory Charms, 500.000 Gold

11. August - Destiny 2- Fireworks Exotic Emote, Fast Lane Shell Exotic Ghost, Vanishing Point Exotic Sparrow, Vor Pyl VIII Legendary Ship

12. August - Last Day on Earth - Rank 3 Husky Puppy

12. August - League of Legends - Mystery Skin Shard

13. August - Legends of Runeterra - Epic Wildcard



Jetzt verfügbar

Amazon gibt einen Überblick über die "Ingame-Inhalte" und die Spiele, die im Juni 2021 bei Prime Gaming zur Verfügung stehen werden. Prime Gaming ist in der Amazon-Prime-Mitgliedschaft enthalten.Ab August 2021 können sich Prime-Nutzer insgesamt acht Spiele dauerhaft sichern: Battlefield 5 via EA Origin, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura's Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska (Geheimakte Tunguska) und Lost Horizon 2.Beschreibungen der Spiele von Amazon:Wie gewohnt gibt es wieder zahlreiche "Ingame-Inhalte" (ehemals Twitch Drops) für laufende Spiele, die z.B. Skins, Bonus-Items oder Ingame-Währung enthalten, z.B. für Fall Guys, World of Tanks, League of Legends und Genshin Impact.Alle Angebote können auf gaming.amazon.com eingelöst werden. Wie immer bei Prime Gaming sind alle Inhalte nur für eine begrenzte Zeit verfügbar."Prime-Mitglieder haben unbegrenzten Zugang zu einer immer weiterwachsenden Sammlung an großartigen PC-Spielen, zu der jede Woche neue Titel hinzukommen. Die Auswahl wechselt, damit die Titel interessant bleiben. Deswegen empfiehlt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, um aktuelle Spiele abzuholen. Prime Gaming bietet Titel und In-Game-Inhalte im Wert von hunderten von Euro, die jederzeit verfügbar sind - und alle Spiele gehören euch für immer", schreibt Amazon.Wer noch kein Prime abgeschlossen hat und damit nicht nur von den kostenlosen Games oder dem Gratisversand bei vielen Produkten profitieren möchte, sondern auch Zugriff auf z.B. Amazon Video bekommt, kann dies hier nachholen - die Mitgliedschaft kostet 7,99 Euro im Monat oder als Jahresabo 69,- Euro. Wer sich noch nie für Prime registriert hat, kann den Service 30 Tage kostenlos testen.Nachfolgend der aktuelle Prime-Gaming-Kalender: