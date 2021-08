Amazon: Prime Gaming im September 2021: "Ingame-Loot" und Spiele für Abonnenten, u.a. Knockout City und Sam & Max

"Knockout City - In Knockout City, entwickelt von Velan Studio und von Electronics Arts unter dem EA Originals-Label veröffentlicht, können Völkerball-Enthusiasten ihre Leidenschaft voll und ganz ausleben.

Sam & Max Hit the Road - Die beiden Freelance-Polizisten Sam und Max schnappen sich ihre Schlagstöcke, werfen die Sirene an und machen sich in diesem irren 2D-Adventure von 1993 auf zu ihrem schwersten Einsatz.

Candleman The Complete Journey - In diesem einzigartigen Puzzle-Jump-and-Run schlüpfen Spieler in die Rolle einer kleinen Kerze, die nur jeweils für zehn Sekunden brennen kann und erkunden auf der Suche nach einem entfernten Leuchten zahlreiche verzauberte Umgebungen.

Puzzle Agent - Puzzle Agent wurde im einzigartigen, narrativen und visuellen Stil des Indie-Comic-Zeichners Graham Annable erschaffen und stellt Spieler vor zahllose kryptische Herausforderungen.

Secret Files 2: Puritas Cordis - Im Sequel zum preisgekrönten Adventure-Hit Secret Files Tunguska steht die Welt kurz vor einer Katastrophe. Die Spieler werden Zeugen eines Mords und in Ereignisse verwickelt, die nicht nur Kontinente sondern auch Jahrhunderte umspannen.

Tools Up! - In diesem lokalen Multiplayer-Titel arbeiten Spieler zusammen im Wettlauf gegen die Zeit, um eine wilde Renovierungs-Party zu schmeißen.

Unmemory - Das textlastige Mystery-Game entführt Spieler in einen Noir-Thriller."

Brawlhalla - Dark heart Bundle (1 legend / 1 skin / 1 Emote / 1 sidekick)

Free Fire - Hayato (Charakter)

Madden 22 - Prime Gaming Pack #1

Rogue Company - Jungle Command Sigrid Outfit



31. August Fall Guys - Snorkeller Bundle

31. August Sea of Thieves - Pirate Posing Emote, I Love You Emote, Thumbs Up Emote

01. September Kostenlose Spiele mit Prime - Knockout City, Sam & Max Hit the Road, Candleman The Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up! und Unmemory.

01. September Letzte Chance, sich Battlefield V, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura’s Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska und Lost Horizon 2 zu sichern.

01. September FIFA 21 - Prime Gaming Pack #10

01. September Free Fire - Diamond Royale Voucher (x5)

01. September Genshin Impact - 60x Primogems, 8x Hero’s Wit, 5x Calla Lily Seafood Soup

01. September MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, $100k Ingame-Wähnrung

02. September Grand Theft Auto Online - $100k Ingame-Währung und Fahrzeugs-Rabatt

02. September League of Legends - Mystery Skin Shard

03. September Apex Legends – Seltener Skin für Mirage

09. September Grand Theft Auto Online - $100k Ingame-Währung

09. September Madden 22 - Prime Gaming Pack #2

09. September Last Day on Earth - 'Caustic' Backpack skin

13. September League of Legends - Mystery Skin Shard

14. September Legends of Runeterra - Epic Wildcard

14. September Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest Hero Trial Cards of Aurora (7 Tage), Skin Trial Cards of Aurora-Heartbreak Empress (7 Tage), Hero Trial Cards of Irithel (7 Tage), Skin Trial Cards of Irithel- Nightarrow (7 Tage)

15. September MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, $100k Ingame-Währung

16. September Free Fire - Wiggle Walk (Emote)

16. September Grand Theft Auto Online - $100k Ingame-Währung und Fahrzeug-Rabatt

23. September Grand Theft Auto Online - $100k Ingame-Währung

23. September League of Legends - Mystery Skin Shard

27. September Valorant - Tower of Power Gun Buddy

28. September Red Dead Online - Belohnung für ein Vitalism Studies Pamphlet eigener Wahl, 50% Rabatt auf Established oder Distinguished Naturalist Role Item

30. September Grand Theft Auto Online - $100k Ingame-Währung"

die Mitgliedschaft kostet 7,99 Euro im Monat oder als Jahresabo 69,- Euro. Wer sich noch nie für Prime registriert hat, kann den Service 30 Tage kostenlos testen.

