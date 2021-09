Amazon: Prime Gaming im Oktober 2021: "Ingame-Loot" und Spiele für Abonnenten, u.a. Star Wars Squadrons, Alien: Isolation & Ghostrunner

"Star Wars: Squadrons - Ab Oktober: Meistere die Kunst des Sternenjäger-Kampfes in diesem authentischen Flugerlebnis und genieße den Adrenalinschub packender Weltraumgefechte in einem First-Person-Multiplayer gemeinsam mit deinem Geschwader.

Alien: Isolation - Ab Oktober: In diesem Survival-Horrorspiel hört dich niemand Schreien! Alien: Isolation überzeugt mit seiner konstant düsteren Atmosphäre, in der Spieler ständig um ihr Leben fürchten.

Ghostrunner - Entwickelt vom polnischen Studio One More Level und veröffentlicht von 505 Games bietet Ghostrunner ein einzigartiges Einzelspieler-Erlebnis: Schnelle und brutale Kämpfe und ein originelles Setting zwischen Science-Fiction und Post-Apokalypse.

Song of Horror Complete Edition - Fürchte dich vor der Presence, einem mysteriösen Wesen, das du nicht bekämpfen kannst. Sei auf der Hut, verstecke dich und atme leise in diesem Third-Person Horror-Adventure mit fester Kamera.

Red Wings: Aces of the Sky - Begleite den legendären Red Baron und besiege den Tod auf deinem Weg zum Sieg in diesem Arcade-Action-Spiel, das dich mitten in die Luftkämpfe des ersten Weltkriegs versetzt.

Wallace & Gromit's Grand Adventures - Erkunde die bunte Welt der West Wallaby Street in vier verrückten Abenteuern von Aardman Animations, den Machern der Wallace & Gromit-Animationsfilme, und den vielfach ausgezeichneten Telltale Games.

Blue Fire - Begib dich auf ein unglaubliches Abenteuer durch die verlorene Welt von Penumbra, um einzigartige Tempel mit 3D-Plattform-Herausforderungen, vielfältigen Gegnern, Quests und Sammelstücken zu erkunden.

Tiny Robots Recharged - Löse eine Reihe an Rätseln und Puzzeln in diesem hochwertigen Adventure-Escape-Spiel.

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape - Der humoristische Adventure-Brawler/Steahlter ist in einer etwas anderen Apokalypse angesiedelt, in der die einzige Waffe gegen das Virus Schwarzbrenner-Whiskey ist.

Secret Files 3 - Im Finale der Secret Files-Trilogie haben das Traumpaar Max und Nina ihre Hochzeit angekündigt."

"Brawlhalla - Shogun Bundle: Shogun Koji Skin (inkl. Sword und Bow Weapon Skins), Koji Legend Unlock, Dumbbell Curls Emote, Destiny's Way Bow Skin

Call of Duty - Bogged Down Bundle, World Series of Warzone Summer 2021 Bundle, World Series of Warzone Bundle

Call of Duty Mobile - 1x Epic HBRa3 Assault Rifle mit Moonstone, 1x Rare Abominable Calling Card

Dauntless - Arcslayer Chainblades Skin

Destiny 2 - Dark Horse Exotic Bundle: Dark Horse Exotic Sparrow, The

Bandwagon Exotic Ship, Rust Punk Shell Exotic Ghost, Hold On Legendary Emote

Fall Guys - Merry Mastodon costume + 6,500 Kudos

Free Fire - One-eyed Bundle (Costume)

Genshin Impact - 1x Fragile Resin, 4x Mystic Enhancement Ore, 40,000 Mora

New World - "Pirate Pack #1: Pirate Apparel, Pirate Stance Emote, 5K Marks of Fortune

Paladins - Omega Dredge

Rainbow Six Siege - Collab Drop - Fragment

Rogue Company - Good Migrations Weapon Wrap Bundle

Sea of Thieves - Cronch Pistol Pack: Cronch Pistol, The Ferryman Makeup, 5,000 gold

SMITE - Sacred Arrow Rama

Warframe - VERV EPHEMERA

01. Oktober Kostenlose Spiele mit Prime - Ghostrunner, Song of Horror Complete Edition, Red Wings: Aces of the Sky, Wallace & Gromit's Grand Adventures, Blue Fire, Tiny Robots Recharged, Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape, Secret Files 3

01. Oktober Letzte Chance für Sam & Max Hit the Road, Candleman The Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up!, Unmemory

04. Oktober League of Legends - Mystery Skin Shard

06. Oktober Epic Seven - 1x 4-5 Star Artifact Summon Ticket

07. Oktober Grand Theft Auto Online - Diese Woche GTA $100k

07. Oktober Last Day on Earth - Rank III Corgi Puppy

08. Oktober Apex Legends - Electric Royalty Bundle for Wattson, new look for the Volt SMG

12. Oktober Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest

13. Oktober Free Fire - Kapella (Character)

13. Oktober ​​MLB Tap Sports Baseball '21 - Daily Box, In Game Currency

14. Oktober Grand Theft Auto Online - Diese Woche GTA $100k

14. Oktober World of Warships - 1x German Battleships container, 20x Black, White, Red camouflages

15. Oktober Legends of Runeterra - Epic Wildcard

21. Oktober Grand Theft Auto Online - Diese Woche GTA $100k

27. Oktober Free Fire - Weapon Royale Voucher (x5)

28. Oktober Grand Theft Auto Online - Diese Woche GTA $100k

28. Oktober World of Tanks – High Voltage Bundle"

Amazon gibt einen Überblick über die "Ingame-Inhalte" und die Spiele, die im Oktober 2021 bei Prime Gaming zur Verfügung stehen werden. Prime Gaming ist in der Amazon-Prime-Mitgliedschaft enthalten.

Wie gewohnt gibt es wieder zahlreiche "Ingame-Inhalte" (ehemals Twitch Drops) für laufende Spiele, die z.B. Skins, Bonus-Items oder Ingame-Währung enthalten, z.B. für Apex Legends (Electric Royalty Bundle mit einem epischen Wattson-Skin), New World (Piratenpaket), Genshin Impact (1x Fragile Resin, 4x Mystic Enhancement Ore und 40.000 Mora) und Call of Duty (Bogged Down Bundle, World Series of Warzone Summer 2021 Bundle und das World Series of Warzone Bundle).

Alle Angebote können auf gaming.amazon.com eingelöst werden. Wie immer bei Prime Gaming sind alle Inhalte nur für eine begrenzte Zeit verfügbar.

"Prime-Mitglieder haben unbegrenzten Zugang zu einer immer weiterwachsenden Sammlung an großartigen PC-Spielen, zu der jede Woche neue Titel hinzukommen. Die Auswahl wechselt, damit die Titel interessant bleiben. Deswegen empfiehlt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, um aktuelle Spiele abzuholen. Prime Gaming bietet Titel und In-Game-Inhalte im Wert von hunderten von Euro, die jederzeit verfügbar sind - und alle Spiele gehören euch für immer", schreibt Amazon.