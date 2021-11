Amazon: Prime Gaming im Dezember 2021 u.a. mit Vollversionen von Football Manager 2021, Tales of Monkey Island Complete Pack sowie Frostpunk

Need for Speed Hot Pursuit – In den heißesten Rennmaschinen der Welt geht es auf wilde Verfolgungsjagden, die den Puls der Spieler ordentlich in die Höhe treiben.





Frostpunk – In dem Survival- und Gesellschaftsaufbauspiel von 11bit Studios führen Spieler die letzte Stadt der Erde an und müssen dabei sowohl die Infrastruktur der Metropole als auch ihre Bevölkerung aufbauen.





Journey to the Savage Planet – Als neueste Rekruten von Kindred Aerospace, dem viertbesten, interstellaren Weltraum-Erkundungs-Unternehmen, müssen die Spieler mit limitierter Erfahrung und Equipment herausfinden, ob der Planet ARY-26 geeignet ist, um von Menschen besiedelt zu werden. Viel Erfolg!





Football Manager 2021 – In dieser dynamischen, lebensechten Management-Erfahrung bauen Spieler ihre Fähigkeiten und ihre Erfolge aus und versuchen, als Herz ihres Klubs zum Elite-Manager aufzusteigen.





Morkredd – Ein physikbasiertes Koop-Rätselspiel, in dem Spieler die einzigartige Steuerung mit zwei Charakteren meistern, ihre Loyalität in einer Welt voller dunkler Geheimnisse unter Beweis stellen und das herausfordernde Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten wiederherstellen aufdecken.





Spellcaster University – Spieler schlüpfen in die Rolle des Rektors einer magischen Universität in einer Welt voller heroischer Fantasy. Der Rektor muss Räume errichten, Studenten trainieren, gegen Orcs kämpfen, den Bürokraten den Garaus machen und ein Budget managen… der Hochschulalltag ist alles andere als langweilig!





Youtubers Life – Wer der erfolgreichste Youtuber des Planeten werden möchte, der muss Videos erstellen, neue Abonnenten gewinnen, an Events teilnehmen, mit Fans interagieren und alles tun, um seinen Kanal auszubauen.





Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse – Es geht zurück ins Jahr 1959 nach Punchbowl, PA., wo das Gesetz gegen einen Toten mit einer Mission keine Chance hat.





Tales of Monkey Island Complete Pack – Guybrush Threepwood, der LeChuck auf explosive Art seiner Magie beraubt hat, infiziert prompt die gesamte Karibik mit den Voodoo-Kräften des Bösewichts, woraufhin harmlose Freibeuter Gefahr laufen, in wilde Piratenmonster verwandelt zu werden.

Wie gewohnt gibt es wieder zahlreiche "Ingame-Inhalte" (ehemals Twitch Drops) für laufende Spiele, die z.B. Skins, Bonus-Items oder Ingame-Währung enthalten, z.B. für New World, Genshin Impact, Fall Guys ofder Roblox.



Jetzt Erhältlich

Apex Legends - Ash Prime Legend of the Month Bundle: Epic Legend’s skin, Rare Weapon skin, Rare Legend portrait

Dauntless - Arcslayer Aethercasters Aetherstriker Bundler

FIFA 22 - 7x Gold Rare players, 12 rare consumables, 7-game loan C. Ronaldo

League of Legends Wild Rift - Random Emote Chest

Legends of Runeterra - Epic Wildcard

Madden NFL 22 - 1x 90 OVR Deion Sanders (NCAT Player)

Rainbow Six Siege - 7-Day Renown Booster

RiotX Arcane - Legends of Runeterra: Prismatic Chest, Teamfight Tactics: Little Legends Egg, Valorant: Valorant Player Card, League of Legends: Exclusive Vi and Jinx Emotes

SMITE - Retro Raphael Loki

Paladins - Outlaw Sha Lin Skin

Warframe - Verv Myrdin Kavat Armor

World of Warships - 1x Santa's Gift container, 1x Santa's Big Gift container, 1x Santa's Mega Gift container

23.November - Fall Guys - Prime Gaming Gifty Bundle

24.November - Genshin Impact - 60x Primogems, 8x Hero's Wit, 5x Bamboo Shoot Soup

29.November - Lords Mobile - Progression Pack

30.November - Letzte Chance für: Dragon Age Inquisition, Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider, Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL - Brakes Are For Losers, Secret Files: Sam Peters

1.Dezember - Kostenlose Spiele mit Prime: Need for Speed Hot Pursuit, Frostpunk, Journey to the Savage Planet, Football Manager 2021, Morkredd, Spellcaster University, Youtubers Life, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, Tales of Monkey Island Complete Pack

2.Dezember - Grand Theft Auto Online - GTA $100,000

7.Dezember - Mobile Legends Bang Bang - Kaja “Commandment”, Amazon Prime Chest: Chou (7-Day), Chou “Go Ballistic” (7-Day), Amazon Prime Chest: Odette (7-Day), Odette “Mermaid Princess” (7-Day)

7.Dezember - New World - Autumn King Pack #2

8.Dezember - Free Fire - Ottero (Pet)

8.Dezember - Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Alcryst Statue x100 Summon Ticket

8.Dezember - Roblox - Exclusive Cosmetic

9.Dezember - Grand Theft Auto Online - Reward for a free Stable Slot 5x Special Horse Medicine"

9.Dezember - Grand Theft Auto Online - GTA $100,000

10.Dezember - Dead By Daylight - Exclusive rare outfit for The Artist

16.Dezember - Grand Theft Auto Online - GTA $100,000

16.Dezember - Legends of Runeterra - Epic Wildcard

16.Dezember - World of Warships - 1x Santa's Gift container, 1x Santa's Big Giftcontainer, 1x Santa's Mega Gift container

22.Dezember - Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Gil Snapper (XL) x 100

22.Dezember - Free Fire - Cube Fragment (x5)

23.Dezember - Grand Theft Auto Online - GTA $100,000

