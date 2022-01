Amazon: Prime Gaming im Januar u.a. mit Vollversionen von Star Wars Jedi Fallen Order, WRC 7 sowie Total War: Warhammer

Auch im Januar 2022 gibt es bei Amazon Prime Gaming wieder zahlreiche Vollversionen für PC-Spieler. Um sie herunterladen zu können, benötigt ihr allerdings ein aktives Abonnement von Amazon Prime (7,99 Euro im Monat bzw. 69,- Euro als Jahresabo). Es fallen jedoch neben den Abo-Gebühren keine zusätzlichen Kosten an.Ein Blick auf das Januar-Angebot zeigt, dass sich ein vorheriger Leak zumindest teilweise bestätigt hat. So steht u.a. die ebenso lustige wie skurrile Krankenhaus-Simulation Two Point Hospital zum Download bereit. Wer es hingegen actionreicher mag, dürfte mit dem Zombie-Shooters World War Z: Aftermath auf seine Kosten kommen, bei dem ihr gegen zahlreiche Untote antreten müsst. Sogar die Star-Wars-Fans unter euch gehen nicht leer aus und dürfen sich in die Abenteuer von Star Wars Jedi: Fallen Order stürzen. Auch einige kleinere Indie-Titel sind mit von der Partie.Hier die Übersicht der Gratis-Spiele im Januar: