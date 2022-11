Amazon: Alle Infos zum Black Friday 2022 & erste Angebote

Black Friday 2022: Wann geht es los und wo gibt es Deals?

Konkurrenz für Amazon: Der Black Friday bei MediaMarkt und Saturn

Otto lockt mit frühen Angeboten

Was steckt eigentlich hinter dem Black Friday?

Eigentlich findet der Black Friday ja erst am 25. November statt, viele Unternehmen unterbieten sich aber mittlerweile damit, verfrühte Deals zu Technik, Videospielen und Co. anzubieten.Damit ihr ausreichend vorbereitet seid, wenn in den nächsten Tagen der Startschuss fällt und ihr euch in die digitale Schlammschlacht rund um die besten Angebote stürzt, haben wir für euch die wichtigsten Infos zum Black Friday 2022 zusammengesammelt: Wann gibt es die ersten Angebote? Welche Unternehmen nehmen am Black Friday teil? Und kann bereits jetzt gespart werden?Die erste Anlaufstelle für viele Sparfüchse dürfte auch dieses Jahr wieder Amazon sein: Hat das größte digitale Kaufhaus der Welt bereits bei den diesjährigen Prime Days mit verlockenden Angeboten aufgewartet, dürfte man sich am Black Friday noch einmal in Sachen Preisen unterbieten. Los geht es offiziellund schon jetzt sind auf Amazon viele der kommenden Deals zu sehen.Dabei lohnt ein stetes Vorbeischauen, denn Amazon aktualisiert regelmäßig seine Angebote: Viele Produkte sind nur einige Stunden reduziert oder in begrenzten Stückzahlen verfügbar. Schnell und aufmerksam sein lohnt sich, gerade dann, wenn ihr etwas Bestimmtes im Auge habt. Neben Laptops, Smartphones und Gaming-Peripherie werden natürlich auch wieder jede Menge Spiele für den PC, die Xbox One und Series X | S, die PlayStation 4 und 5 sowie die Nintendo Switch reduziert sein.Neben Amazon werden auch Elektronikkonkurrenten MediaMarkt und Saturn in die Welle der Deals einsteigen und euch mit Schnäppchen in den Bereichen Technik und Gaming überfluten. Das Konzept des eintägigen Black Fridays haben auch diese Unternehmen über Bord geworfen: Stattdessen soll es mit der Black Friday Week eine ganze Woche voller Angebote geben.Ab dempurzeln bei MediaMarkt und Saturn dann die Preise, auch wenn man im Rahmen des Black November schon seit einiger Zeit mit verschiedenen Deals wirbt. Genau wie Amazon aktualisieren beide Konkurrenten innerhalb der Angebotswoche regelmäßig ihre Schnäppchen.Versandriese Otto hat währenddessen dieses Jahr den Spruch „Der frühe Vogel fängt den Kunden“ etwas zu ernst genommen und ist bereits gestern in den Black Friday gestartet. Schon jetzt findet ihr dort deshalb viele Videospiele zu günstigen Preisen. Wir haben eine Übersicht einiger Highlights für euch, alle Angebote findet ihr natürlich bei Otto selbst:Vor allem Spiele für die Nintendo Switch stehen bei der Rabattaktion von Otto im Vordergrund, PlayStation und Xbox-Spieler kommen bei den über 120 reduzierten Titeln aber ebenfalls auf ihre Kosten. Versandkosten betragen 2,95 Euro, wer gleich mehrere Spiele im Auge hat, sollte also eine Sammelbestellung aufgeben.Tatsächlich hat der Black Friday abseits der kapitalistischen Motivation auch einen historischen Hintergrund, der auch sein flexibles Datum begründet. Ursprünglich stammt der Festtag nämlich aus den USA, wo er stets nach Thanksgiving gefeiert wird. Die ähnlich zur bei uns als Erntedankfest bekannte Tradition findet wiederum immer am vierten Donnerstag im November statt.Weil keiner Lust hat, nach einem freien Donnerstag am Freitag noch ins Büro zu kommen, ist ein Brückentag entstanden, der gleichzeitig die Einkaufssaison für die Weihnachtsgeschenke einläutet. Gefeiert wird der sogenannte Black Friday bereits seit den 1960er-Jahren und ist für viele Unternehmen einer der wichtigsten Tage im Jahr, bei dem trotz purzelnder Preise der meiste Umsatz gescheffelt wird.