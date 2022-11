Amazon: Black Friday 2022: 13 günstige Gaming-Monitore bei Amazon im Angebot

Black Friday 2022: Günstige Gaming-Monitore findet ihr in den Amazon-Angeboten

#1 AOC Gaming 24G2 - 159,00 Euro

Ersparnis: 25%

23,8 Zoll Full-HD Display mit 144 Hz

Auflösung: 1920 x 1080

Anschlüsse: 2x HDMI 1.4, 1x Displayport 1.2

Unterstützung von AMD FreeSync

#2 MSI MPG ARTYMIS 273CQRDE - 393,991 Euro

27 Zoll WQHD Display mit 165 Hz

Auflösung: 2560 x 1440

Curved Design

Anschlüsse: 2x HDMI 2.0, 1x Displayport 1.4

Unterstützung von AMD FreeSync

#3 Acer Nitro VG270UP - 252,04 Euro

Ersparnis: 5%

27 Zoll WQHD Display mit 144 Hz

Auflösung: 2560 x 1440

Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x Displayport 1.2a

Unterstützung von AMD FreeSync

#4 LG 34GN850-B.AED - 622,00 Euro

Ersparnis: 27%

34 Zoll Ultrawide Display mit 144 Hz

Auflösung: 3440 x 1440

Anschlüsse: 2x HDMI 2.0, 1x Displayport 1.4

Unterstützung von AMD FreeSync und Nvidia G-Sync

#5 Samsung Odyssey Ultra Wide C49RG94SSR - 751,95 Euro

49 Zoll Dual QHD Display mit 120 Hz

Auflösung: 5120 x 1440

Anschlüsse: 1x HDMI, 1x Displayport, 2x USB, 1x Kopfhörer

Unterstützung von AMD FreeSync

#6 Viewsonic VX2418C - 178,93 Euro

Ersparnis: 18%

24 Zoll Full-HD Display mit 165 Hz

Auflösung: 1920 x 1080

Curved Design

Anschlüsse: 2x HDMI, 1x Displayport

Unterstützung von AMD FreeSync

#7 Samsung Odyssey G4B - 239,00 Euro

Ersparnis: 17%

25 Zoll Full-HD Display mit 240 Hz

Auflösung: 1920 x 1080

Anschlüsse: 2x HDMI, 1x Displayport

Unterstützung von AMD FreeSync und G-Sync

#8 Acer Nitro XV282KKV - 609,00 Euro

Ersparnis: 13%

28 Zoll UHD Display mit 144 Hz

Auflösung: 3840 x 2160

Anschlüsse: 2x HDMI 2.1, 1x Displayport 1.4, 1x USB 3.1 Type-C

Unterstützung von AMD FreeSync

#9 Samsung Odyssey G7A - 622,81 Euro

Ersparnis: 4%

28 Zoll UHD Display mit 144 Hz

Auflösung: 3840 x 2160

Anschlüsse: 2x HDMI, 1x Displayport, 1x USB Hub 3.0

Unterstützung von AMD FreeSync

#10 iiyama G-MASTER Golden Phoenix GB2590HSU-B1 - 239,00 Euro

Ersparnis: 18%

24,5 Zoll Full-HD Display mit 240 Hz

Auflösung: 1920 x 1080

Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 1x Displayport 1.4

Unterstützung von AMD FreeSync

#11 MSI Optix MPG321QRFDE QD - 579,00 Euro

Ersparnis: 34%

23 Zoll WQHD Display mit 175 Hz

Auflösung: 2560 x 1440

Anschlüsse: 1x HDMI 2.0b, 1x Displayport 1.4a, 1x USB Typ-C

Unterstützung von Nvidia G-Sync

#12 ASUS ROG Swift PG279QM - 855,90 Euro

Ersparnis: 18%

27 Zoll WQHD Display mit 240 Hz

Auflösung: 2560 x 1440

Anschlüsse: 3x HDMI 2.0b, 1x Displayport 1.4a, 2x USB 3.0

Unterstützung von Nvidia G-Sync

#13 Dell S2721DGFA - 383,90 Euro

Ersparnis: 9%

27 Zoll WQHD Display mit 165 Hz

Auflösung: 2560 x 1440

Anschlüsse: 2x HDMI 2.0b, 1x Displayport 1.4a, 3x USB 3.0

Unterstützung von AMD Free-Sync

Am Black Friday 2022 gibt es bei Amazon gleich mehrere günstige Gaming-Monitore im Angebot. Für nahezu jeden Geschmack und Geldbeutel ist etwas dabei und gleich 13 besonders starke Deals stellen wir euch im Folgenden vor.Die zahlreichen Gaming-Monitore im Angebot von Amazon bieten verschiedene Auflösungen und Größen zu unterschiedlichsten Hertz-Werten an. Welche Modelle sich am Black Friday 2022 besonders lohnen, erfahrt ihr in der nachfolgenden Übersicht.Die Monitore stammen bei Amazon in erster Linie von bekannten Herstellern wie Acer, Asus, AOC, MSI, LG oder Samsung und unterstützen alle entweder FreeSync oder G-Sync. Zudem gibt es eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Zoll-Größen , wodurch eigentlich fast jeder Einsatzzweck möglich ist.Am Black Friday bei Amazon kommen 2022 nicht nur PC-Gamer auf ihre Kosten. Gleich 17 aufregende Apple-Angebote bei Amazon, MediaMarkt, Saturn und Co. gibt es zum Black Friday ebenfalls zu bestaunen. In unserem großen Sammelartikel findet ihr alle Infos zum günstigsten Tag des Jahres und in welchen Bereichen sich der Blick auf die Angebote besonders lohnt.