Amazon: Xbox Series S zum Spitzenpreis und 16 günstige Spiele beim Black Friday 2022

Black Friday 2022: Die Xbox Series S im Angebot bei Amazon & Co.

Xbox Series S – 222,00 Euro

512 GB SSD-Speicher

Black Friday 2022: Günstige Highlights für die Xbox Series X | S bei Amazon

Gotham Knights – 44,99 Euro

Open-World-Superheldenspiel, bei dem ihr entweder alleine oder mit einem Koop-Partner loslegt und in die Rolle eines von vier Helden schlüpft – Batman ist aber nicht dabei.

Saints Row – 30,60 Euro

Disc enthält Version für Xbox One und Xbox Series X | S

Neustart der chaotischen Open-World-Action, bei der ihr sowohl solo als auch im Koop jede Menge Unsinn anstellen könnt.

Grand Theft Auto 5 – 17,99 Euro

Für die Xbox Series X optisch angepasste Version des Open-World-Spiels, die inhaltlich aber keine größeren Neuerungen bietet.

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga – 29,99 Euro

Disc enthält Version für Xbox One und Xbox Series X | S

Die Skywalker Saga lässt euch die wichtigsten Momente der neun großen Star Wars-Filme im typischen Lego-Humor nachspielen.

Forza Horizon 5 – 34,99 Euro

Disc enthält Version für Xbox One und Xbox Series X | S

Aktueller Serienteil der Forza Horizon-Rennspielreihe, die euch in die offene Spielwelt Mexikos entführt und in der erneut hunderte Autos auf euch warten.

Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition – 38,99 Euro

Disc enthält Version für Xbox One und Xbox Series X | S

Die Ultimate Edition des aktuellen Assassin's Creed-Abenteuers enthält neben dem Basisspiel außerdem den Season Pass mit den Erweiterungen Zorn der Druiden und Die Belagerung von Paris.

Sonic Frontiers – 39,99 Euro

Disc enthält Version für Xbox One und Xbox Series X | S

Das aktuellste 3D-Abenteuer von Segas blauem Igel, der dieses Mal in einer offenen Spielwelt sowohl seine Geschwindigkeit als auch seine Sprungkünste unter Beweis stellt.

FIFA 23

Zum Angebot für Xbox Series X | S: 47,99 Euro (29% Ersparnis)

Zum Angebot für Xbox One: 39,99 Euro (32% Ersparnis)

Aktueller Teil der FIFA-Reihe von EA Sports, der unter anderem seit kurzem auch ein kostenloses WM-Update umfasst.

A Plague Tale: Requiem – 44,99 Euro

Nachfolger des schleichlastigen Action-Adventures A Plague Tale: Requiem, dessen Geschichte rund um die Geschwister Amicia und Hugo fortgesetzt wird.

Star Ocean: The Divine Force – 39,99 Euro

Disc enthält Version für Xbox One und Xbox Series X | S

JRPG, bei dem Fantasy- mit Sci-Fi-Elementen kombiniert und eine eigenstände Geschichte erzählt wird, die dieses Mal aus zwei individuellen Handlungssträngen besteht.

Metro Exodus Complete Edition – 24,99 Euro

Disc enthält Version für Xbox One und Xbox Series X | S

Die Complete Edition umfasst sowohl das Basisspiel des Ego-Shooters als auch die beiden Erweiterungen The Two Colonels und Sam's Story.

Life is Strange: True Colors – 26,22 Euro

Disc enthält Version für Xbox One und Xbox Series X | S

Dritter Serienteil der storyintensiven Life is Strange-Reihe, der eine eigenständige Geschichte erzählt und euch in die Haut der jungen Alex Chen versetzt.

Persona 5 Royal – 44,99 Euro

Disc enthält Version für Xbox One und Xbox Series X | S

Umfangreiches JRPG in der erweiterten Version, bei der ihr in die Rolle eines japanisches Schülers schlüpft und zum Phantomdieb werdet.

Crusader Kings 3 – 29,99 Euro

Strategie-Schwergewicht von Paradox, bei der ihr im Mittelalter eure eigene Dynastie aufbaut und sowohl politische, gesellschaftliche als auch militärische Entscheidungen trefft.

The Quarry

Zum Angebot für Xbox Series X | S: 24,99 Euro (67% Ersparnis)

Zum Angebot für Xbox One: 23,90 Euro (66% Ersparnis)

Horror-Spiel von den Machern von Until Dawn, bei dem ihr dieses Mal die Kontrolle über mehrere Jugendliche erhaltet, die in einem Sommercamp eine schreckliche Nacht erleben.

Tiny Tina's Wonderlands: Next Level Edition – 29,90 Euro

Ableger der Borderlands-Reihe, in der ihr für Tiny Tina ein Abenteuer im Stile von Dungeons & Dragons erlebt, jedoch gepaart mit dem typischen Humor der Shooter-Rollenspiel-Serie.

Black Friday 2022: Xbox Controller im Angebot

Xbox Wireless Controller

Obwohl der Black Friday eigentlich erst am kommenden Freitag stattfindet , gibt es jetzt schon bei zahlreichen Händlern entsprechende Angebote. Vor Videospielen macht das natürlich ebenfalls keinen Halt.Bei der Nintendo Switch gibt es bereits Rabatte auf zahlreiche Spiele und auch an der Xbox-Front hagelt es spannende Angebote. Im Rahmen der Black Friday Woche bei Amazon könnt ihr derzeit bei Spielen, Controllern und bei der Konsole selbst sparen. Wir haben eine Auswahl für euch zusammengestellt.Falls ihr eine Xbox Series-Konsole derzeit noch nicht besitzt, dann findet ihr im Black Friday zumindest die Xbox Series S bei fast jedem größeren Händler im Angebot. Die leistungstechnisch stärkere Xbox Series X ist zwar ebenso vielerorts lieferbar, aber fast durchgängig nur für die unverbindliche Preisempfehlung.Die Xbox Series S ist hingegen der Liebling der Rabattaktionen, wie zum Beispiel bei Amazon:Aber auch bei Händlern wie Otto Mediamarkt oder Saturn ist die Konsole ebenfalls für den Preis von 222 Euro erhältlich. Bei Microsoft selbst gibt es die Xbox Series S derweil für 249 Euro.Auf der Suche nach Spielen für die Xbox Series X | S wird das Angebot gleich deutlich vielfältiger. Ob First- oder Third-Party-Spiele: Rabatte gibt es überall. Beispielsweise könnt ihr durch Mexiko mit Forza Horizon 5 düsen, was es schon für 34,99 Euro gibt.Alternativ könnt ihr passend zur laufenden Weltmeisterschaft in FIFA 23 die digitalen Fußballschuhe für 47,99 Euro schnüren. Oder ihr begleitet die Phantomdiebe, die erst vor kurzem auf der Xbox aufgeschlagen sind, in Persona 5 Royal für 44,99 Euro. Die Qual der Wahl liegt ganz bei euch.Um Spiele vernünftig spielen zu können, benötigt es natürlich auch einen Controller. Passenderweise gibt es während des Black Friday 2022 bei Amazon auch den offiziellen Xbox Wireless Controller im Angebot – und zwar in 2 unterschiedlichen Farben.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.