Amazon: 15 Spiele-Deals für die PlayStation 4 und 5 beim Black Friday

Black Friday 2022: Preisgünstige PlayStation-Spiele bei Amazon

Sonic Frontiers

Zum Angebot für PlayStation 4: 34,99 Euro (42% Ersparnis)

Zum Angebot für PlayStation 5: 34,99 Euro (42% Ersparnis)

Sonic Frontiers entführt Segas schnelles Maskottchen in die offene Welt, bringt durch die Cyberspace-Level aber auch die klassische Igel-Erfahrung.

Kena: Bridge of Spirits

Zum Angebot für PlayStation 4: 30,20 Euro (40% Ersparnis)

Zum Angebot für PlayStation 5: 31,99 Euro (36% Ersparnis)

Der oft als „spielbarer Pixar-Film“ gepriesene Indie-Titel bietet eine Mischung aus Kämpfen und Rätseln, während ihr eine magischen Wald von einer gefährlichen Seuche befreit.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition

Zum Angebot für PlayStation 5: 44,99 Euro (44% Ersparnis)

Der kleine Bruder zu Marvel’s Spider-Man stellt Nachwuchsheld Miles Morales ins Rampenlicht und lässt ihn in New York auf Verbrecherjagd schwingen.

Persona 5 Royal

Zum Angebot für PlayStation 5: 44,99 Euro (25% Ersparnis)

Das gefeierte japanische Rollenspiel in seiner verbesserten Form verbindet rundenbasierte Kämpfe mit Fantasiewesen und Schulalltag in Tokyo.

A Plague Tale: Requiem

Zum Angebot für PlayStation 5: 44,99 Euro (25% Ersparnis)

Die Fortsetzung zu A Plague Tale: Innocence lässt euch erneut durch das rattenverseuchte Frankreich schleichen und eine emotionale Geschichte erleben.

FIFA 23: Standard Edition

Zum Angebot für PlayStation 4: 39,99 Euro (32% Ersparnis)

Zum Angebot für PlayStation 5: 47,99 Euro (29% Ersparnis)

Der letzte FIFA-Ableger aus dem Hause EA, bevor das Unternehmen seine jährliche Fußballtradition unter einem neuen Namen fortführt.

The Quarry

Zum Angebot für PlayStation 4: 24,90 Euro (64% Ersparnis)

Zum Angebot für PlayStation 5: 24,99 Euro (67% Ersparnis)

Teenage-Horror-Schocker von den Machern der Dark Pictures Anthology, der mit einem Sommercamp und ein paar unheimlichen Bestien perfekte Schocker-Elemente mitbringt.

The Last of Us: Part 1

Zum Angebot für PlayStation 5: 49,37 Euro (38% Ersparnis)

Das Remake zum preisgekrönten Story-Spiel von Naughty Dog, das technisch sogar die Fortsetzung von 2020 überholt.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Zum Angebot für PlayStation 4: 29,99 Euro (50% Ersparnis)

Zum Angebot für PlayStation 5: 29,99 Euro (25% Ersparnis)

Neun Filme, ein Spiel und jede Menge Klötzchen: Die Skywalker Saga im LEGO-Universum führt euch durch alle Hauptabenteuer und lockt mit jeder Menge Sammelkram.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Zum Angebot für PlayStation 5: 29,99 Euro (67% Ersparnis)

Das dynamische Duo Ratchet & Clank muss sich in seinem neuen Abenteuer erneut einem alten Widersacher stellen und trifft dabei auf neue Verbündete.

Valkyrie Elysium

Zum Angebot für Playstation 4: 44,99 Euro (36% Ersparnis)

Zum Angebot für Playstation 5: 44,99 Euro (36% Ersparnis)

Missionsbasierter Hack-and-Slasher von Square Enix mit Anstrich aus der nordischen Mythologie und Kombosystem.

Horizon Forbidden West

Zum Angebot für PlayStation 4: 31,99 Euro (54% Ersparnis)

Aloys zweites Abenteuer in der postapokalyptischen Open World von Horizon, in der Roboterdinosaurier längst nicht mehr die größte Gefahr darstellen.

Saints Row: Day One Edition

Zum Angebot für PlayStation 4: 30,60 Euro (56% Ersparnis)

Zum Angebot für PlayStation 5: 30,60 Euro (56% Ersparnis)

Abgedrehter Sandbox-Shooter, in dem ihr die offene Welt von Santo Ileso erkundet, in der das Gesetz des Stärkeren gilt.

Among Us: Ejected Edition

Zum Angebot für PlayStation 4: 71,99 Euro (20% Ersparnis)

Zum Angebot für PlayStation 5: 71,99 Euro (20% Ersparnis)

Das Multiplayer-Phänomen in einer Deluxe-Version mit passendem Plüschtier, Steelbook und vielen weiteren Extras.

Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition

Zum Angebot für PlayStation 4: 44,89 Euro (25% Ersparnis)

Zum Angebot für PlayStation 5: 34,99 Euro (61% Ersparnis)

Spin-Off der Borderlands-Reihe, das das Looter-Shooter-Gameplay mit einer Dungeons & Dragons-Ästhetik verbindet.

Die Schlacht um die besten Angebote im Rahmen des Black Friday laufen auf Hochtouren und Unternehmen wie Amazon oder Saturn überbieten sich mit Niedrigpreisen und Spitzendeals.Wer für sich selbst oder seine Liebsten noch das ein oder andere Spiel unter den Weihnachtsbaum legen möchte, sollte jedenfalls einen genaueren Blick auf die zahlreichen Deals werfen. Neben beträchtlich reduzierten Nintendo Switch-Spielen finden sich auch viele verlockende Titel für die PlayStation 4 und 5 in den Angeboten.Besonders Spiele aus den letzten Jahren kommen bei den aktuellen Deals auf Amazon nicht zu kurz: Indie-Darling Kena: Bridge of Spirits bekommt ihr für die PlayStation 4 für 30,20 Euro, während die PlayStation 5 Variante mit 31,99 Euro minimal teurer ist und das PlayStation 5-exklusive Abenteuer Ratchet & Clank: Rift Apart kostet euch gegenwärtig nur noch 29,99 Euro.Wer es noch aktueller mag, wird auch mit Neuerscheinungen aus diesem Jahr bedient: Das Remake von The Last of Us für die PS5 schlägt zwar noch mit 49,37 Euro zu Buche, ist damit aber trotzdem schon eine ganze Ecke billiger. Sonic Frontiers kostet für beide Plattformen sogar nur 34,99 Euro und auch das Stealth-Sequel A Plague Tale: Requiem für die PS5 ist schon für 44,99 Euro zu haben.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.