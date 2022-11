Amazon: 10 starke Angebote für den Gaming-PC am Black Friday 2022

Black Friday 2022: Bei Amazon warten 10 starke Deals rund um den Gaming-PC

Günstige Gaming-Tastaturen bei Amazon am Black Friday 2022

#1 SteelSeries Apex 3 – 42,99 Euro

46 Prozent Ersparnis

wassergeschützt

nicht mechanische Rubberdome-Tasten

flüsterleise Gaming-Switches

20 Millionen Tastenanschläge

#2 Logitech G Pro TKL – 69,99 Euro

50 Prozent Ersparnis

synchrone RGB-Beleuchtung

GX blaue Switches

ohne Nummernblock

gemeinsam mit Esport-Profis entwickelt

abnehmbares Kabel

#3 Roccat Vulkan TKL Pro – 89,00 Euro

44 Prozent Ersparnis

synchrone LED-Einzeltastenbeleuchtung möglich

optische Titan-Switches

Media-Keys und Lautstärkeregler

kompaktes Design ohne Numpad

kabelgebunden

Moderne Mäuse zum kleinen Preis

#1 Logitech G502 HERO Gaming-Maus – 37,99 Euro

58 Prozent Ersparnis

RGB-Beleuchtung, die sich synchronisieren lässt

11 programmierbare Tasten

anpassbare Spielprofile

präzise Abtastung mit bis zu 25.600 DPI ohne Glättung, Filterung oder Beschleunigung

justierbare Gewichte

kabelgebunden

#2 Razer Basilisk X HyperSpeed – 28,99 Euro

61 Prozent Ersparnis

RGB-Beleuchtung

optischer 5G-Sensor mit bis zu 16.000 DPI

6 programmierbare Tasten

lange Akkulaufzeit von bis zu 285 Stunden

kabellos

#3 SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow (2022) – 53,99 Euro

51 Prozent Ersparnis

RGB-Beleuchtung

wasserabweisend

leichtes Gewicht von nur 68 Gramm

kabellos (auch als kabelgebundene Variante verfügbar)

blitzschneller TrueMove Air-Sensor

Kristallklarer Klang dank hochwertiger Headsets

#1 SteelSeries Arctis Pro GameDAC – 159,99 Euro

43 Prozent Ersparnis

RGB-Beleuchtung

spezieller DAC und Kopfhörerverstärker

Frequenzbereich von zehn bis 40.000 Hertz

kabelgebunden

komfortable Ausführung

hohe Strapazierfähigkeit

#2 HyperX Cloud II – 49,99 Euro

50 Prozent Ersparnis

kabellos und kabelgebundene Variante verfügbar

klarer Klang dank virtuellem 7.1-Surround-Sound

digital optimiertes Mikrofon

hoher Komfort

von Teamspeak zertifiziert

#3 Razer Kraken Bluetooth Kitty – 69,99 Euro

22 Prozent Ersparnis

alternatives, aber cooles Design

Chroma-RGB für individuelle Anpassung

kabellose Verbindung via Bluetooth 5.0

geringe Latenz

Beamforming-Mikrofon für gezielte Anpassung an die eigene Stimme und optimale Störgeräuschfilterung

Gaming-PC im Komplettpaket bei MediaMarkt

ANKERMANN-PC Office Work V2, Windows 11 Pro, Gaming PC mit Intel® Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 1 TB SSD , GeForce RTX 3060 - 1.242 Euro

19 Prozent Ersparnis

Intel Core i7-10700F 8x 2.90-4.80GHz

Nvidia GeForce RTX 3060 12GB

32GB Crucial / TEAM / G.Skill RAM DDR4 Memory

1TB NVME SSD M.2

Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert

Der Black Friday 2022 bei Amazon hat noch mehr zu bieten

Wer am Black Friday nach Zubehör für seinen Gaming-PC sucht, der kann bei Amazon so richtig sparen. Tastaturen, Mäuse und Headsets gibt es hier besonders günstig.Der Versandhausgigant wartet mit allerhand satten Rabatten auf Gamer, die ihrem PC mit der entsprechenden Peripherie ein Upgrade verpassen wollen. Auch Bildschirme sind am Black Friday bei Amazon reduziert und welche Angebote sich dabei so richtig lohnen, verraten wir euch natürlich ebenfalls.Damit ihr im Deal-Dschungel nicht so schnell den Überblick verliert, haben wir im Folgenden eine ausgewogene Auswahl an Mäusen, Tastaturen und Headsets für den Gaming-PC zusammengestellt. Teilweise gibt es diese am Black Friday bei Amazon für weniger als die Hälfte ihres ursprünglichen Preises zu erstehen. Viele der vorgestellten Modelle werden sogar von Profi-Spielern aus dem Esport genutzt und dürften somit von sich zu überzeugen wissen.Wer nach einer möglichst günstigen, aber schlichtweg guten Gaming-Tastatur am Black Friday 2022 sucht, der wird bei Amazon schnell fündig. Hersteller wie Logitech, SteelSeries, Roccat und Co. bieten ihre beliebten Modelle zum besonders kleinen Preis an. Doch worauf kommt es bei einer Gaming-Tastatur überhaupt an?Zunächst ist wichtig zu klären, ob ihr lieber mit einer mechanischen Tastatur spielt und auf welche Switches ihr dabei vertraut, oder ob euch Mech- oder Rubberdome-Tasten eher zusagen. Darüber hinaus spielt auch die Form des essenziellen Eingabegerätes eine Rolle, bei der euch Modelle mit oder ohne Numpad zur Wahl stehen.Und je nachdem, ob euch der Sinn eher nach einer kabellosen Verbindung steht, oder ihr lieber den Weg über das handelsübliche Kabel wählt, kommen ebenfalls ganz verschiedene Tastaturen in Frage. Eine möglichst breitgefächerte Palette an Optionen findet ihr hier:Selbstverständlich sollte die entsprechende Gaming-Maus in jedem Equipment nicht fehlen. Auch hier schafft Amazon am Black Friday 2022 Abhilfe. Mit den Modellen von Roccat, Logitech und anderen Herstellern seid ihr optimal gerüstet, wenn das nächste Match ansteht.Bei der Wahl der passenden Maus für euren Gaming-PC gibt es allerdings ebenfalls ein paar Dinge zu beachten. So ist vor allem eine gute Ergonomie ausschlaggebend, damit sie auch immer optimal in eurer Hand liegt. Ein möglichst präziser Sensor ist vor allem in schnellen Spielen erfreulich, aber auch programmierbare Zusatztasten oder ein besonders leichtes Gewicht kann von Vorteil sein.Auch die modernen Mäuse setzen nicht unbedingt auf den kabellosen Betrieb: Viele Modelle gibt es nach wie vor in der klassischen Aufmachung, versehen mit einem Kabel, welches sie mit dem nötigen Strom versorgt.Seid ihr noch auf der Suche nach einem neuen Gaming-Headset, mit dem ihr Gegner nicht erst hört, wenn sie schon hinter euch stehen, hat Amazon am Black Friday 2022 auch hier das Richtige für euch. Wer nicht auf die Kombination aus Mikrofon und Kopfhörern verzichten möchte, der findet einige kostengünstige Kombinationen bei den üblichen Vertretern. Auch hier gibt es natürlich Unterschiede zu beachten, vor allem, was die Kabelgebundenheit anbelangt.Natürlich braucht ihr zum Zocken auch einen geeigneten Rechenknecht. MediaMarkt bietet dafür die ideale Lösung in Form des Ankermann Gaming-PCs, den ihr am Black Friday 2022 sogar ein ganzes Stück weit billiger bekommt. Die Features haben wir im Folgenden noch einmal zusammengefasst:Am Black Friday bei Amazon kommen auch im Jahr 2022 nicht nur PC-Gamer voll auf ihre Kosten. Besitzt ihr beispielsweise eine Nintendo Switch, haben wir noch weitere spannende Deals für euch , die ihr euch besser nicht entgehen lassen solltet. In unserem großen Sammelartikel findet ihr alle Infos zum günstigsten Tag des Jahres und in welchen Bereichen sich der Blick auf die Angebote besonders lohnt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.