Amazon: Top-Deals zur Nintendo Switch Konsole und Zubehör am Black Friday

Black Friday 2022: Nintendo Switch-Bundle mit Mario Kart bei Amazon zum Spitzenpreis

Nintendo Switch Konsole + Mario Kart 8 Deluxe + 3 Monate Nintendo Switch Online – 288,00 Euro

ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis 7%

Farbe: Neon-Rot und Neon-Blau

Spiel ist ein Downloadcode, keine Cartridge!

3 Monate Zugriff zu Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Konsole OLED-Modell Weiß – 333,00 Euro

Nintendo Switch Konsole OLED-Modell Neon-Rot/Neon-Blau – 333,00 Euro

Nintendo Switch Lite Türkis – 199,00 Euro

ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 13%

5,5 Zoll-Bildschirm

Keine abnehmbaren Joy-Cons, nur Handheld möglich

Nintendo Switch Lite Gelb – 209,99 Euro

ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 11%

5,5 Zoll-Bildschirm

Keine abnehmbaren Joy-Cons, nur Handheld möglich

Black Friday 2022: Zubehör für die Nintendo Switch zum kleinen Preis (Speicherkarten, Controller, Taschen)

SanDisk mikroSDXC Speicherkarte 256 GB – 27,99 Euro

ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 56%

Offiziell von Nintendo lizensiert

Mit knalligem Powerstern-Design

SanDisk mikroSDXC Speicherkarte 512 GB – 70,99 Euro

ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 57%

Keine abnehmbaren Joy-Cons, nur Handheld möglich

Mit charmantem Animal Crossing-Design

PowerA-Tragetasche im Pokéball-Design – 22,49 Euro

ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 36%

Platz für bis zu sechs Spiele

Gummierter Griff und Doppelreißverschluss

Offiziell lizensiert

PowerA-Tragetasche im Foliostil – 22,17 Euro

ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 11%

Platz für bis zu sieben Spiele

Offiziell lizensiert

PowerA Nintendo Switch-Controller im Mario-Design – 20,11 Euro

ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 20%

3,5mm Audiobuchse und zwei programmierbare Tasten

Offiziell lizensiert

Kabelgebunden!

PowerA Nintendo Switch-Controller im Pikachu Arcade-Design – 22,02 Euro

ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 27%

3,5mm Audiobuchse und zwei programmierbare Tasten

Offiziell lizensiert

Kabelgebunden!

PowerA Nintendo Switch-Controller im Pikachu Elecric Type-Design – 23,15 Euro

ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 23%

3,5mm Audiobuchse und zwei programmierbare Tasten

Offiziell lizensiert

Kabelgebunden!

Pünktlich einen Monat vor Weihnachten ist der Black Friday in aller Munde und jedes namhafte Unternehmen nimmt mit hauseigenen Rabattaktionen und günstigen Angeboten teil.Damit ihr den saftigen eShop-Sale von Nintendo oder die vielen reduzierten physischen Spiele bei Amazon auch voll auskosten könnt, braucht ihr natürlich eine entsprechende Konsole. Falls die noch in eurem Haushalt fehlt, hat der Versandriese aktuell ein verlockendes Angebot parat und auch in Sachen Zubehör sind viele praktische Extras reduziert.Wer Deals zu Nintendos Handheld-Hybriden sucht, der wird bei Amazon gleich mehrfach fündig. Die normale Konsole gibt es im Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe und drei Monaten Nintendo Switch Online aktuell für 288 Euro. Auch die Lite und OLED-Varianten in verschiedenen Farben sind mitunter reduziert:Wer eine Nintendo Switch bereits zuhause stehen oder zumindest im digitalen Warenkorb liegen hat und noch nach dem passenden Zubehör sucht, sollte ebenfalls die Augen offenhalten und einen Blick auf unsere Auswahl an Angeboten werfen. Von preisgünstigen Speicherkarten bis hin zu bizarren Tragetaschen ist da alles mit dabei:Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.