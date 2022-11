Amazon: Black Friday 2022: 17 aufregende Apple-Angebote bei Amazon, MediaMarkt, Saturn & Co.

Black Friday 2022: Gleich 17 aufregende Apple-Angebote bei Amazon und Co.

iPhone-Angebote am Black Friday 2022

Apple iPhone 14 (128 GB) bei Amazon - 949 Euro

Apple iPhone 13 (128 GB) bei Cyberport - 829 Euro

Apple iPhone 12 (128 GB) bei Gravis - 769 Euro

Angebote für die Apple Watch am Black Friday 2022

Apple Watch Series 7 (GPS, 45mm) bei Amazon - 399,99 Euro

Apple Watch Series 7 Nike (LTE + GPS, 41mm) bei Cyberport - 423 Euro

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) bei Gravis - 719 Euro

Auch Apples AirPods gibt es günstiger

Apple AirPods 2. Generation bei MediaMarkt und Saturn - 115 Euro

Apple AirPods 3. Generation bei Gravis - 185 Euro

Apple AirPods 3. Generation (mit MagSafe Ladecase) bei Gravis - 194 Euro

MacBooks, iPads und Co. ebenfalls am Black Friday reduziert

Apple MacBook Air Retina 13 Zoll (2022) bei Gravis - 1.499 Euro

Apple MacBook Pro 14 Zoll (2021) bei Cyberport - 1.879 Euro

Apple iPad Air 5. Generation (2022) mit Wi-Fi und 64 GB bei Amazon - 695 Euro

Das perfekte Zubehör von Apple

Apple USB‑C auf Lightning Kabel (1 m) bei Amazon - 16,13 Euro

Apple Leder Case mit MagSafe (für iPhone 13) bei Amazon - 39,99 Euro

Apple Externe MagSafe Batterie (für iPhone 12 - iPhone 14) bei Amazon - 95,94 Euro

Seid ihr am Black Friday 2022 noch auf der Suche nach starken Apple-Angeboten, so findet ihr bei Amazon, MediaMarkt, Saturn und weiteren namhaften Stores wie Gravis oder Cyberport spannende Deals.Auch in diesem Jahr sind die virtuellen Schaufenster wieder prall gefüllt mit iPhones, iPads, AirPods und allerhand anderen Apfel-Gadgets, die der kalifornische Konzern aus Cupertino so im Repertoire hat. Dabei genießt ihr teilweise Spitzenpreise und wir zeigen euch, wo euch diese am Black Friday 2022 findet.Damit ihr im Rabattregen nicht untergeht, haben wir nachfolgend die lohnenswertesten Deals für euch herausgepickt. Dabei gibt es am Black Friday nicht nur beim Versandriesen Amazon einige aufregende Apple-Angebote zu bestaunen, sondern auch die Shops der Konkurrenz wie MediaMarkt, Saturn, Cyberport, Gravis und weiteren Anbietern bieten starke Schnäppchen.Zwar gibt es auch das brandneue iPhone 14 bei Amazon am Black Friday 2022 etwas günstiger zu erstehen, wahrlich lohnen tut ein Blick allerdings eher auf die 12. sowie die 13. Generation des Apple-Handys. Hier liefern Gravis und auch Cyberport spannende Angebote.Apples Smartwatch-Modelle lassen das Herz von Technik-Fans im wahrsten Sinne des Wortes höher schlagen. Dank verschiedener Health-Features behältst du deinen Körper bestens im Blick, während du dank der unkomplizierten Verbindung mit deinem iPhone ganz einfach Anrufe entgegennimmst oder WhatsApp-Nachrichten liest. Verschiedene Modelle der Apple Watch gibt es am Black Friday ebenfalls bei Amazon, Gravis und Cyberport zu erstehen.Noch vor wenigen Jahren wurde Apple für seine innovative Idee der kabellosen Kopfhörer belächelt. Vergleiche mit elektrischen Zahnbürstenköpfen dürften dem einen oder anderen noch in Erinnerung geblieben sein. Mittlerweile gelten die AirPods für viele von uns jedoch als unverzichtbares Accessoire und wer sich ein neues Paar zulegen möchte, der genießt am Black Friday besonders niedrige Preise bei MediaMarkt, Saturn und Gravis.Neben den vergleichsweise winzigen AirPods gibt es auch die großen Geschütze von Apple am Black Friday 2022 zum kleinen Preis. Sowohl MacBooks, aber auch iPads sind bei Amazon, Gravis und Cyberport vergünstigt.Wer sich noch nach dem passenden Zubehör für seine Apple-Produkte am Black Friday umsieht, der wird von Amazon, Saturn, MediaMarkt und Co. ebenfalls nicht enttäuscht. Beispielsweise gibt es die AirTags für gerade einmal 33 Euro beim Versandhausgiganten zu erstehen (), aber auch den Apple Homepod Mini bekommt ihr zum Beispiel bei MediaMarkt im Zuge der Black Week zu einem günstigen Preis von 79 Euro () in verschiedenen Farben.Wem das noch immer nicht genügt, der findet in unserer großen Übersicht zum Black Friday 2022 noch viele weitere spannende Schnäppchen. Seid ihr zum Beispiel im Besitz eines Gaming-PCs, so haben wir passende Tastaturen, Mäuse und Headsets im Black Friday-Angebot für euch parat.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.