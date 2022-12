Amazon: 15 Preisgünstige PlayStation-Spiele für die bevorstehende Bescherung

PlayStation 5: 8 reduzierte Titel für Sonys Next Gen-Konsole

Horizon Forbidden West – 34,99 Euro

56% Ersparnis

Demon’s Souls – 29,99 Euro

63% Ersparnis

Ratchet & Clank: Rift Apart – 29,99 Euro

63% Ersparnis

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 22,99 Euro

62% Ersparnis

Ghost of Tsushima Director’s Cut – 29,99 Euro

63% Ersparnis

Gran Turismo 7 – 34,99 Euro

56% Ersparnis

The Last of Us Part 1 – 46,99 Euro

41% Ersparnis

WWE 2K22 – 19,99 Euro

73% Ersparnis

PlayStation 4: 7 Angebote für den schlicht-schwarzen Klassiker

Elden Ring – 39,99 Euro

43% Ersparnis

Sonic Frontiers – 34,99 Euro

42% Ersparnis

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – 29,99 Euro

50% Ersparnis

Marvel’s Spider-Man – 12,49 Euro

49% Ersparnis

Riders Republic – 19,99 Euro

71% Ersparnis

Gran Turismo 7 – 29,99 Euro

57% Ersparnis

Star Ocean: The Divine Force – 44,99 Euro

36% Ersparnis

Nicht nur bei vielen Nintendo Switch-Spielen drückt Amazon kurz vor Weihnachten auf die Preisbremse, auch PlayStation-Titel sind beim Versandriesen aktuell eine ganze Ecke günstiger.Insbesondere Sonys hauseigene Blockbuster haben angesichts des kommenden Festes noch einmal einige verlockende Rabatte verpasst bekommen und kosten mitunter weniger als die Hälfte des regulären Preises. Wer also noch etwas Spielespeck braucht, um über den Winter und ins neue Jahr zu kommen, sollte einen Blick auf unsere ausgewählten Highlights werfen.Auch wenn die PlayStation 5 immer noch nicht regulär in Elektronikläden herumsteht und auf Abholung wartet, hat sich Sonys schneeweißes Aushängeschild millionenfach verkauft. Falls ihr zu den glücklichen Besitzern gehört, eure Spielebibliothek aber noch nach Nachschub giert, könnt ihr bei Amazons aktueller Aktion bares Geld sparen. Einige besonders günstige Angebote findet ihr im Folgenden:Falls ihr jedoch noch keine PlayStation 5 euer Eigen nennt oder einfach die Vorgänger-Konsole bevorzugt: Auch für die PS4 hat Liefergigant Amazon die ein oder andere Spieleperle reduziert. So lässt sich das Regal vor dem endgültigen Generationswechsel noch mit einigen bisher ungespielten Leckerbissen füllen:Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.