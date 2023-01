Amazon: Populäre Highend-Gaming-Maus von Logitech zum Tiefstpreis

Logitech G Pro Wireless im Amazon-Angebot zum Tiefstpreis

Die beliebte Logitech G Pro Wireless, eine kabellose Gaming-Maus, die im Highend-Bereich mitspielt, gibt es aktuell auf Amazon zum bisherigen Tiefstpreis im Angebot. Wir haben den Deal parat.Das Maus-Modell gilt vor allem unter Gamern, die sich dem kompetitiven Spielen von Titeln wie League of Legends Valorant und Co. verschrieben haben, aber auch unter Hobby-Zockern als besonders beliebt. Warum die Logitech G Pro Wireless so populär ist und sich das Amazon-Angebot lohnt, klären wir ebenfalls.Die kabellose Maus mit Logitechs Lightspeed-Technologie erreicht Latenzwerte, die sich mit denen eines kabelgebundenen Modells locker messen können. Sie wurde in Zusammenarbeit mit eSport-Profis konzeptioniert und soll mit ihrem leichten, aber ergonomischen Design zu spielerischen Höchstleistungen verhelfen. Dies erklärt auch ihr starkes Ranking auf Amazon, wo sie seit Monaten immer wieder in den Listen der beliebtesten Gaming-Mäuse auftaucht und sich aktuell auf dieser sogar auf dem ersten Platz hält.Mit einem Preis von 69,99 Euro befindet kostet sie aktuell nur rund die Hälfte gegenüber ihrer unverbindlichen Preisempfehlung, die sich auf 139 Euro beläuft. Tatsächlich handelt es sich bei dem Angebot auf Amazon auch um den Tiefstpreis für die Logitech G Pro Wireless Gaming-Maus, günstiger war sie auch bei anderen Händlern laut diverser Preisvergleichsportale bislang noch nicht zu finden.Neben der kabellosen Gaming-Maus von Logitech gibt es derzeit noch weitere spannende Angebote beim Versandhausgiganten. So könnt ihr beispielsweise aktuell Metroid Dread für die Nintendo Switch zu einem besonders attraktiven Preis bei Amazon abstauben, der den des Nintendo eShop weit unterbietet.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.