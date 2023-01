Amazon: Populäre Highend-Gaming-Maus von Roccat zum Tiefstpreis

Roccat Kone Pro: Kabelgebundene Gaming-Maus im Angebot von Amazon zum Tiefstpreis

Die beliebte, eine kabelgebundene, die im unteren Highend-Bereich mitspielt, gibt es derweil aufzu ihrem bisherigenim Angebot zu erstehen.Vor allem leidenschaftliche Computerspieler, die sich in wettbewerbsorientierten Titeln wie Counter-Strike: Global Offensive, Valorant oder League of Legends mit der Konkurrenz messen, dürften mit dem Maus-Modell von Roccat auf ihre Kosten kommen. Wir haben das Amazon-Angebot für euch parat.Die kabelgebundene Maus profitiert von ihrem extrem leichten Gehäuse und einer besonders ergonomischen Bauweise, die laut Hersteller schon immer von Gamern aus aller Welt geschätzt und nun bis zur Perfektion weiterentwickelt wurde. Die optischen Titan-Switches sind taktil und schnell, während es sich dank des speziellen PhantomFlex-Kabels anfühlt, als würdet ihr mit einem kabellosen Modell in die Schlacht ziehen. Darüber hinaus sorgen die hitzebehandelten Mausfüße der Roccat Kone Pro für eine extreme Gleitfähigkeit. Und ihr optischer Roccat Owl-Eye-Sensor verspricht einen vergleichsweise hohen DPI-Wert von bis zu 19.000.Mit dem Amazon-Angebot von aktuell gerade einmal 35,00 Euro spart ihr mehr als die Hälfte im Vergleich zu ihrem üblichen Preis, der sich auf 79,99 Euro beläuft. Laut dem Preisvergleichsportal Geizhals handelt es sich hierbei sogar um den Tiefstpreis für die Roccat Kone Pro, denn günstiger wurde sie bislang in keinem der aufgelisteten Online-Shops angeboten. Bei fast 13.000 Bewertungen auf Amazon erreicht sie eine Benotung von durchschnittlich viereinhalb Sternen.Neben der starken Gaming-Maus gibt es in dieser Woche noch weitere spannende Angebote bei Amazon, MediaMarkt und Co., die sich für euch lohnen können. So findet ihr beispielsweise- und das erst kurz nach seinem Release vor wenigen Wochen. Außerdem könnt ihr euchsichern.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.