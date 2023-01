Amazon: Populärer AMD Ryzen-Prozessor zum aktuellen Bestpreis

AMD Ryzen 7 5800X3D: Im Amazon-Angebot zum aktuellen Bestpreis sichern

*ANZEIGE : AMD Ryzen 7 5800X3D Gaming-Prozessor bei Amazon für 332 Euro kaufen.

: Ersparnis: 10 Prozent

Mit demgibt es beigerade nicht nur einen der beliebtesten, sondern auch noch leistungsstärksten Gaming-Prozessoren zum aktuellen Bestpreis imSeine Leistung spricht für sich, kann er doch in diversen Benchmark-Vergleichen die meisten Premium-Modelle der Konkurrenz und auch die hauseigenen von AMD hinter sich lassen. Seine unverbindliche Preisempfehlung liegt etwas unter 500 Euro, doch bei Amazon spart ihr gegenüber jener knapp 150 Euro.Dass der AMD Ryzen 7 5800X3D so gut abschneidet, liegt zweifelsohne an der starken Technik, die sich hinter ihm verbirgt. Mit einem 96 Megabyte-großen 3D V-Cache eignet er sich hervorragend zum Zocken. Seine schnelle Taktfrequenz liegt bei 3.400 Megahertz und die acht Kerne dürften sich vor allem bei Multitasking-Arbeiten am Rechner bemerkbar machen. Mit dem reduzierten Preis bei Amazon könnt ihr wenig falsch machen, immerhin handelt es sich bei diesem um das derzeit günstigste Angebot (laut Geizhals.de).Dass der AMD Ryzen 7 5800X3D nicht nur auf dem Papier gut aussieht, sondern sich auch in der Praxis als einer der stärksten Gaming-Prozessoren bewährt, zeigen nicht nur Benchmarks . Auch die starke Bewertung von 5 Sternen bei über Tausenden Rezensionen macht etwas her. Dazu kommt, dass der Gaming-Prozessor auf Amazon als ungeschlagener Bestseller in seiner Kategorie auf dem ersten Platz thront.Neben dem beliebten Prozessor von AMD finden sich noch weitere spannende Deals auf Amazon und Co. Beispielsweise gibt es derzeit einebesonders günstig zu erhaschen. Und die, unter anderem mit, haben wir an anderer Stelle für euch zusammengefasst.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.