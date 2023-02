Amazon: Philips-TV mit 4K und OLED zum Spitzenpreis im Angebot

4K OLED-TV von Philips mit 120 Hz, 55 Zoll und Ambilight im Angebot von Amazon

*ANZEIGE: Philips OLED707 55 Zoll mit 120 Hz und Ambilight für 999 Euro bei Amazon kaufen.

Ersparnis: 44 Prozent

Beigibt es im aktuelleneinenbesonders günstig zu erstehen. Dank modernster Technik eignet er sich hervorragend zum Zocken auf der PS5 und den Xbox-Konsolen.Genau genommen geht es dabei um den Philips OLED707, der mit einer starken Bilddiagonale von 55 Zoll daherkommt. Darüber hinaus bietet er euch HDMI 2.1 sowie eine schnelle Bildwiederholrate von 120 Hertz, die sich beim Spielen bemerkbar machen dürfte.Neben den genannten Features kann der Philips-TV mit einer brillanten Bildqualität, die dank der OLED-Technologie hervorragend zur Geltung kommt, überzeugen. Obendrein könnt ihr mit der markanten Ambilight-Beleuchtung des Herstellers noch tiefer in den virtuellen Welten versinken, denn sie bietet ein besonders immersives Spielgefühl. Ganz nebenbei eignet sich der Fernseher natürlich auch noch zum Schauen von Filmen und Serien und bei Amazon gibt es ihn gerade ein ganzes Stück günstiger im Angebot:Mit einem Preis von gerade einmal 999 Euro schlägt Amazon nahezu jedes bisherige Angebot, lediglich am Black Friday des vergangenen Jahres gab es das Gerät noch einmal etwa 50 Euro günstiger. Aktuell handelt es sich Geizhals zufolge jedoch um den Bestpreis, wenn man die Versandkosten mit einbezieht. Im Vergleich zu seiner unverbindlichen Preisempfehlung von 1.799 Euro spart ihr also eine ganze Menge Geld.Besonders für die Konsoleros unter uns dürfte sich der Deal lohnen, bietet der OLED-TV von Philips mit satter 4K-Auflösung und seinen zuvor genannten Features alles, was das Gamer-Herz begehrt. Vor allem Besitzer einer PlayStation 5, aber auch jene einer der neueren Xbox Series X|S-Konsolen oder der Nintendo Switch dürften voll auf ihre Kosten kommen. Und wer lieber am PC zockt, der sollte sich ein weitereszum Bestpreis nicht entgehen lassen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.