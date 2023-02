Amazon: Dead Space Remake gratis - 80 Euro sparen beim Kauf einer Xbox Series S

Dead Space Remake

Erst vor wenigen Tagen erschienen, könnt ihr dasmit einemvonaktuell komplett gratis abstauben. Beim Kauf einergibt es die Neuauflage des Horror-Hits für eine kurze Zeit kostenlos dazu.Dabei spart ihr gegenüber dem handelsüblichen Preis mit dem Bundle satte 80 Euro, wenn ihr euch für den Kauf des Amazon-Angebots entscheidet. Obendrein bekommt ihr mit der Xbox Series S eine leistungsstarke Spielekonsole, mit der ihr nicht nur Dead Space, sondern auch weitere aktuelle Titel in voller Pracht genießen könnt.Zu einem Preis von gerade einmal 299,99 Euro gibt es Microsofts Next-Gen-Konsole derzeit bei Amazon zu erstehen. Die Xbox Series S verzichtet allerdings auf ein Laufwerk für Discs, weswegen ihr Weltraumtechniker Isaac Clarke in der Neuauflage des Sci-Fi-Schockers Dead Space mit einem entsprechenden Download-Code auf die Xbox hievt.Doch dies tut der Sache keinen Abbruch, sorgt die interne und speziell für die Xbox Series S entwickelte und 512 Gigabyte große SSD dafür, dass ihr stets genügend Platz zum Zocken habt. Sollte euch jener einmal ausgehen, könnt ihr den Speicher mit einer 1 Terabyte großen Karte von Seagate noch einmal erweitern.Außerdem genießt ihr mit der Xbox Series S eine satte FPS von bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Weitere Features finden sich in der HDR-Unterstützung, der besonders schnellen Xbox Velocity-Architektur sowie der Abwärtskompatibilität für Tausende von digitalen Spielen aus vier Xbox-Generationen. Obendrein kommt das Bundle selbstredend mit einem passenden Xbox Wireless Controller sowie einem Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel.Dank der technischen Gegebenheiten der Xbox Series S könnt ihr das Dead Space Remake jetzt noch intensiver als je zuvor genießen. Der Sci-Fi-Survival-Spaß galt bereits in seiner Originalfassung aus dem Jahre 2008 zu den meistgefeierten Vertretern seines Genres und weiß auch 2023 dank atemberaubender Bildqualität, einem packenden, atmosphärischen Sound und einem verbesserten Gameplay zu überzeugen. Was wir zumausführlicher.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.