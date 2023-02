Amazon: Eine der beliebtesten Gaming-Mäuse von Razer im Angebot

Razer DeathAdder Essentials: Günstige Gaming-Maus für sparsame Spieler im Amazon-Angebot

Die aufbesonders beliebte, eine, die auf viel Schnickschnack zugunsten eines günstigen Preises verzichtet, gibt es aktuell imDabei richtet sie sich allem voran an budgetbewusste Gamer, die allerdings nicht auf die gewohnt hohe Qualität von führenden Herstellern wie Razer, Logitech und Co. verzichten wollen. Zu einem Preis von gerade einmal 25 Euro bekommt ihr die Maus nun auf Amazon zu erstehen.Die Razer DeathAdder Essentials kommt, wie ihr Name möglicherweise bereits durchscheinen lässt, ganz ohne unzählige Extra-Buttons oder flimmernde RGB-Effekte aus und konzentriert sich auf das Wesentliche. Damit sind die fünf programmierbaren Tasten mit mechanischen Switches gemeint, die Razer zufolge mindestens zehn Millionen Klicks überstehen dürften. Von der hervorragenden und von nicht wenigen Spielern gefeierten ergonomischen Bauweise der DeathAdder-Reihe profitiert das Essentials-Modell natürlich ebenfalls. Auf Amazon belegt sie nicht nur aus diesem Grund den zweiten Platz der meistverkauften Gaming-Mäuse:Obendrein kommt die DeathAdder Essentials von Razer mit einem starken optischen Sensor, der eine DPI von bis zu 6.400 bietet. Per Kabel verbunden bringt sie dabei ein Gewicht von vergleichsweise üblichen 96 Gramm auf die Waage, während das Schlangen-Logo des Herstellers in grüner Farbe über ihrem Rücken prangt. In der Regel kostet die günstige Gaming-Maus auf Amazon noch immer 39,99 Euro, ihr spart gegenüber ihrer UVP also gute 15 Euro.Wer also nach einem hochwertigen Modell zum Zocken sucht, der wird bei Amazon mit der Razer DeathAdder Essentials definitiv fündig. Sie braucht sich weder vor der Konkurrenz, noch vor ihren wesentlich kostspieligeren Geschwistern der Highend-Riege zu verstecken. Solltet ihr euch noch nachdie perfekte Übersicht parat.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.