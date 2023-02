Amazon: Nintendo Switch OLED (Pokémon-Edition) jetzt im Angebot

Nintendo Switch OLED: Pokémon-Edition bei Amazon im Angebot

Das-Modell derin der speziellengibt es aktuell beiim. Gegenüber ihrer UVP spart ihr dabei gute 20 Euro.Eine Zeit lang war es gar nicht einmal so einfach, eine Nintendo Switch OLED zu erstehen. Die schlechte Verfügbarkeit gehört allerdings seit einigen Wochen der Vergangenheit an und ihr bekommt sie nun nicht nur zu ihrem regulären Preis, sondern auf Amazon auch noch günstiger angeboten.Der Handheld-Hybride aus dem Hause der japanischen Spieleschmiede zählt nicht umsonst zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten. Gerade nochim entsprechenden Ranking und spannende Spielankündigungen wiedürften sie auch weiterhin auf Kurs halten. Kein Wunder, immerhin bietet sie dank zahlreicher Exklusivtitel ein abwechslungsreiches Angebot im Vergleich zur Konkurrenz von Microsoft und Sony. Bei Amazon bekommt ihr das OLED-Modell im coolen Pokémon Karmesin & Purpur-Look nun sogar noch günstiger:Natürlich kann die Nintendo Switch nicht nur mit ihrem Spielekatalog und den Exklusivtiteln überzeugen, sondern weiß auch aus technischer Sicht zu überzeugen. Der 7-Zoll-OLED-Bildschirm lässt die intensiven Farben auf dem Display noch heller erstrahlen und liefert dank hoher Kontraste ein beeindruckendes Spielerlebnis im Handheld- und Tisch-Modus. Außerdem kommt die OLED-Version mit einem internen Speicherplatz von 64 Gigabyte daher, der sich über eine kompatible microSD-Karte sogar problemlos erweitern lässt.bekommt ihr trotz der Sonderedition der Nintendo Switch OLED leider nicht von Amazon spendiert, allerdings findet ihr die neunte Generation der beliebten Taschenmonster ebenfalls zu einem reduzierten Preis im Angebot des Versandhausgiganten:Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.