Amazon: Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core Edition zum Spitzenpreis

Amazon: Xbox Elite Wireless Controller massiv reduziert

*ANZEIGE: Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core Edition für 99,99 Euro bei Amazon kaufen

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core Edition für 99,99 Euro bei Amazon kaufen Ersparnis: 23 Prozent

Wer für die Xbox oder den PC nach einem neuen Gamepad sucht, wird aktuell beifündig: Dort ist derstark reduziert.Ganzeals sonst ist der Pro-Controller für Microsofts Konsole momentan beim Versandriesen und landet laut Geizhals damit beim absoluten Tiefstpreis. Solltet ihr schon länger darüber nachgedacht haben, euren alten Controller auszutauschen oder euch einen zweiten anzuschaffen, ist jetzt also die beste Gelegenheit.Dank des Angebots könnt ihr euch den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 in der Core Edition bei Amazon gegenwärtig dahersichern, anstatt die üblichen 129,99 Euro zahlen zu müssen. Die gesparten 30 Euro rücken den Pro-Controller preislich damit deutlich näher an seinen regulären Kollegen, was angesichts der vielen Features durchaus verlockend sein dürfte.So könnt ihr die Tastenbelegung des Elite Controllers nicht nur frei nach eurem Geschmack anpassen, sondern auch bis zu drei Nutzerprofile anlegen und speichern, falls ihr für unterschiedliche Genres verschiedene Tastenbelegungen braucht. Diesorgen außerdem für viele Sessions ohne Ladeärger, Batterien braucht das Gamepad im Gegensatz zum normalen Xbox-Controller also auch nicht.Im schicken schwarz-weiß Design passt der Elite Wireless Controller Series 2 in der Core Edition sowohl zur schwarzen Xbox Series X als auch zur kleinen Schwester in Weiß. Mithilfe des beiliegenden USB C-Kabels könnt ihr den Controller an die Konsole genauso wie an den PC anschließen, um ihn zu synchronisieren oder beim Spielen den Akku aufzuladen. Für die, darunter auch, dürfte der Elite Controller damit gut ausgestattet sein.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.