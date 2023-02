Amazon: Zahlreiche PlayStation 5- und Xbox Series X-Spiele massiv reduziert

Amazon: Viele PlayStation 5-Spiele zu Spitzenpreisen sichern

Marvel’s Midnight Suns: Enhanced Edition – 43,02 Euro

Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition – 36,70 Euro

Kena: Bridge of Spirits – 32,29 Euro

In Sound Mind – 22,94 Euro

Edge of Eternity – 25,49 Euro

Amazon: Diese Xbox Series X-Spiele sind aktuell im Angebot

Marvel’s Midnight Suns: Enhanced Edition – 44,70 Euro

Marvel’s Midnight Suns: Legendary Edition – 60,70 Euro

Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition – 36,60 Euro

New Tales from the Borderlands Deluxe – 23,50 Euro

Grand Theft Auto 5 – 19,50 Euro

Während das Spielejahr 2023 schon im Februar vor Neuerscheinungen aus allen Nähten zu platzen scheint, könnt ihr beiaktuell günstige Spiele aus den letzten Jahren nachholen.Der Liefergigant hat nämlich einigestark reduziert, darunter viele noch recht junge Spiele, die erst ein oder zwei Jahre auf dem Buckel haben. Vor allem AAA-Publisher Take-Two ist mit vielen hauseigenen Produktionen vertreten, das ein oder andere spannende Indie-Spiel hat sich aber auch unter die Angebote geschlichen.Endlich scheint sich die Lage normalisiert zu haben: Wer eine PlayStation 5 kaufen will, kann sich mittlerweile mit weniger Klicks bei Sony eine sichern und muss nicht mehr eine Niere verkaufen oder Lotto spielen. Falls ihr die schneeweiße Konsole noch mit neuen Spielen füttern wollt, gibt es auf Amazon aktuell einige verlockende Angebote:Doch nicht nur die PlayStation 5 wird von Amazon mit Angeboten versorgt, auch die Xbox Series X geht nicht leer aus. Bevor euch das Laufwerk eurer Konsole einstaubt, solltet ihr also einen Blick auf die folgenden Titel werfen, die aktuell deutlich günstiger sind als sonst und sich sicherlich gut in eurem Regal und in eurer Xbox machen dürften:Falls ihr bereits den ein oder anderen Xbox-Titel in den Warenkorb gelegt habt, aber noch nach einem neuen Controller sucht, werdet ihr auf Amazon aktuell übrigens ebenfalls fündig. Der Versandriese hat nämlich momentanfürim Angebot – so spart ihr glatte 30 Euro.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.